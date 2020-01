De Valentina Postelnicu,

Lucian Bode l-a acuzat pe fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, că a lansat câteva „fumigene” în spaţiul public referitor la finanţarea autostrăzii Sibiu-Piteşti.



„Acest obiectiv, autostrada Sibiu – Piteşti, este un obiectiv major pentru Guvernul României, este o prioritate pentru noi şi acest obiectiv se va realiza. Nu poţi vorbi de suspendarea finanţării pe Sibiu – Piteşti când această finanţare încă nu a fost acordată pentru că s-a indus fals în opinia publică ideea că am pierdut finanţarea. Acest obiectiv are acord de mediu, acord de mediu eliberat în 2018. (…) Am primit solicitări, în vara anului 2019, din partea Comisiei pentru a clarifica anumite aspecte legate de acordul de mediu. Din păcate, cei dinaintea noastră au tratat cu dispreţ solicitările Comisiei, mai exact nu le-au răspuns. Probabil în aroganţa specifică guvernării PSD au considerat că odată ce au emis un acord de mediu nu mai trebuie să răspundă niciunei solicitări a Comisiei”, a spus Bode, înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Potrivit ministrului, pe 21 decembrie anul trecut a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Mediului pentru analizarea solicitărilor venite din partea CE, iar pe 23 decembrie a ajuns scrisoarea din partea Comisiei, context în care au fost constituite grupuri de lucru.

„Avem aceste întâlniri pentru a construi răspunsurile la solicitările Comisiei Europene. Astăzi, când vorbim la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor sub coordonarea Organismului Intermediar de la ministerul nostru are loc o întâlnire tehnică, participă aproximativ 40 de specialişti de la fiecare instituţie, au sarcină să răspundă la fiecare solicitare din punct de vedere tehnic. Tehnic, noi avem termen trei luni de zile să răspundem Comisiei Europene astfel încât acest risc să nu mai existe”, a explicat ministrul.

Lucian Bode a subliniat că România nu este singura ţară care a primit solicitări din partea Comisiei Europene pentru clarificări pe obiective de infrastructură mare.

„Nu suntem singura ţară care a primit o serie de solicitări pentru a clarifica anumite aspecte care ţin de obiective de infrastructură mare. Polonia, Bulgaria şi ei au primit astfel de solicitări. Noi le vom răspunde tehnic cu argumente pe fiecare, iar răspunsul o să-l comunicăm şi opiniei publice. (…) În momentul când s-a emis acordul de mediu ei dinaintea noastră au considerat că există toate condiţiile îndeplinite pentru ca acest acord de mediu să fie dat pentru a se emite autorizaţia de construire pentru ca acest obiectiv să înceapă a fi executat. (…) Vom transmite către Comisia Europeană ce anume am analizat pe fiecare sector, pe fiecare specie, pe fiecare obiectiv în parte. Este o falsă problemă creată de cineva care vrea să învie politic. Nu este cazul. (…) Astăzi o să aveţi un răspuns tehnic din partea specialiştilor întruniţi la minister”, a precizat ministrul Transporturilor.

