Ce spune Sorin Oprea, prietenul lui Răzvan Ciobanu, despre vizita pe care a făcut-o la apartamentul designerului imediat după moartea acestuia. „Sunt băgat într-o mizerie gratuit”

Sorin Oprea, un partener de afaceri al lui Răzvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorbă cu celebrul designer, cu puțin timp înainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Despre Sorin Oprea s-a spus că ar fi luat obiecte din apartamentul designerului.

Acesta a ținut să răspundă acuzațiilor, explicând ce s-a întâmplat.

„Am plecat spre apartamentul lui, după ceva vreme, câteva ore. Nu mai reţin exact. Am stat de vorbă cu un prieten comun cât timp am ajuns acolo, nu am găsit pe nimeni, decât un vecin care ne-a deschis uşa blocului. am intrat pe hol, era un miros super aiurea, Lili, pisica lui, undeva pe jos, lângă un tablou, o masă, am strigat-o, a venit la mine, am văzut că uşa era întredeschisă, nu mult, semn că Lili ar fi ieşit pe acolo şi nu mai putea intra, ceva de genul. Când am luat pisica şi am dus-o acolo, să îi dau să mănânce. Între timp l-am sunat pe Marius, i-am spus că pisica e la mine.

L-am întrebat dacă vrea pisica şi a spus că nu o vrea. I-am cerut numărul mamei lui Răzvan. Am întrebat-o dacă are nevoie de ceva, mi-a zis că nu, doar dacă pot să mă duc la el la apartament să o ajut să aleagă haine. Am ajuns la apartament din nou… A venit mama lui Răzvan, am mers şi noi la apartament şi ne-am apucat să cărăm, ne-a rugat, să cărăm lucrurile personale în maşina dânsei. Am ajutat. În afara mirosului, poate din cauza pisicii, nimic ciudat. Dezordine, chestii, na”, a spus Sorin Oprea la Antena Stars

„Eu fără acordul părinţilor nu am intrat în acel apartament. E un apartament închiriat de când era cu iubitul lui. După ce am terminat de cărat, mama lui Răzvan ne-a lăsat acolo şi m-a rugat să îi caut o maşină, să iau restul de canapele, ce mai avea Răzvan, că nu mai avea unde să le pună. Trebuia să plece spre Constanţa, să îl aducă pe Răzvan în Bucureşti…

Ce aş putea face eu cu nişte harduri? De unde să ştiu eu de ele? Fostul lui iubit mi-a zis la telefon că dacă, în caz că găsim nişte hard disk-uri sau ceva de genul şi laptop, să îl ţinem deoparte, să îl dăm părinţilor lui Răzvan. S-a găsit un laptop, de către tatăl lui şi l-a luat. Noi nu am pus mâna pe nimic fără acordul părinţilor. am stat la uşă şi ne dădea ce să cărăm spre maşină. Chestiile astea se pot verifica. Sunt băgat într-o mizerie gratuit…

Marius a fost sunat după numărul soţiei mele. În telefonul fostului iubit apărea numele lui Răzvan. Pentru că el îl suna tot timpul pe Marius de pe numărul soţiei mele. Se pot verifica numerele, este un abonament pe numele meu. Am mesajele. Răzvan nu avea abonament, avea cartelă. De multe ori l-am ajutat să o reîncarce. L-am sunat ieri pe fostul iubit al lui Răzvan şi l-am întrebat de ce face toate chestiile astea şi mi-a zis că vrea pisica. O întreagă nebunie pentru nu ştiu ce”, a mai spus el.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit duminică noaptea într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Surse din rândul anchetatorilor au precizat pentru Libertatea că autoturismul aparține unei femei care, cel mai probabil, i-o împrumutase. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi.

