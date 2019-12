De Mihai Niculescu,

Călin Popescu Tăriceanu nu va susține o eventuală moțiune de cenzură la adresa guvernului condus de Ludovic Orban, dar avertizează că „nici Guvernul nu trebuie să întindă coarda”, scrie Mediafax, citând Antena 3.

„Eu sunt foarte rezervat în a pleda pentru o moţiune de cenzură şi am să vă spun de ce. Pentru că poate am experienţa de om politic şi îmi dau seama că o cădere a Guvernului este o criză politică şi România nu are nevoie de crize politice repetate, mai ales că am avut una destul de recentă, la începutul acestei toamne. Însă nici Guvernul nu trebuie să întindă coarda”, a spus Tăriceanu.

El a mai precizat că nu vede de ce ar forţa Ludovic Orban o moţiune de cenzură care să ducă la organizarea alegerilor anticipate. Tăriceanu şi-a exprimat speranţa că Executivul nu îşi va mai asuma răspunderea pe alte măsuri legislative.

„Eu am văzut aceste speculaţii şi, atâta vreme cât guvernul poate să funcţioneze şi nu e ameninţat, până acum, de nicio moţiune de cenzură, nu văd de ce premierul ar forţa soluţia alegerilor anticipate. Sigur că această modalitate repetată a asumării răspunderii nu este una sănătoasă, pentru că ce spuneam, măcar ordonanţele de urgenţă vin în Parlament şi se dezbat. Ele sunt amendate, ş.a.m.d. Parlamentul nu e scos din circuit, cum e cazul asumării răspunderii. Eu sper ca premierul acum, odată încheiată această etapă a asumării bugetului, să nu mai recurgă la această soluţie, pentru că există riscul ca aceste demersuri repetate de asumare a răspunderii să se oprească la un moment dat sau să fie oprită cu o moţiune de cenzură. Chiar dacă există riscuri pentru căderea Guvernului”, a completat Tăriceanu.

Citeşte şi:

Ministrul Mediului și-a luat un consilier care își dădea singur contracte. A fost dat afară de la muncă pentru că a bătut un coleg

Am fost de Crăciun într-un centru pentru victimele violenței în familie. Aici ajung femeile doar cu hainele pe ele, copii de mână și coșmaruri care le urmăresc ani buni

Cele mai vândute cărţi în 2019: Michelle Obama, Edward Snowden sau George R.R. Martin semnează cele mai cumpărate volume de anul acesta în România

GSP.RO Florin Călinescu: „Are dreptate Gigi?! Ce urmează? Echipe gay?"

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2019. Racii au probleme cu partenerii