Cod roșu de ploi torențiale în București și în alte cinci județe din țară

Începând de marți seara, 7 octombrie, în București și în alte cinci județe din țară intră în vigoare un cod roșu de ploi torențiale. Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat că se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp.

Codul roșu de ploi torențiale este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00.

Totodată, fenomene meteo severe se vor semnala și în jumătate din țară, până miercuri. Un cod portocaliu de ploi torențiale este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 23.00. Zonele vizate sunt Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sudul Transilvaniei și Oltenia.

Ce trebuie să ai în casă în timpul codului roșu de ploi torențiale

Autoritățile au emis deja mesaje RO-Alert pentru București, odată cu atenționarea cod roșu de ploi torențiale.

Cetățenilor li se recomandă să evite deplasările și să se adăpostească în locuri sigure. Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat, pentru Libertatea.ro, ce trebuie să ai în casă în timpul codului roșu de ploi torențiale. Alimentele neperisabile, medicamentele și mai ales apa îmbuteliată sunt primele pe listă.

„Este important să avem în casă un minim de supraviețuire:

apă îmbuteliată

medicamente în caz de urgență

medicamentele necesare pentru persoanele care se află sub tratament

mâncare neperisabilă precum biscuiți sau conserve.

În primul rând trebuie să avem apă îmbuteliată, ideal ar fi să existe cam 2 litri pentru fiecare persoană/zi. Sursele de apă pot fi contamine sau inaccesibile în astfel de situații. Eventual, ar fi bine să avem și mâncare pentru animalele de companie, dacă avem”, a explicat medicul.

Ce să avem în casă în timpul codului roșu de ploi torențiale dacă rămânem fără curent

În cazul în care ne confruntăm cu o pană de curent, ar trebui să avem în casă și:

o lanternă sau o altă sursă de lumină

o baterie externă

„Trebuie să existe o sursă de lumină, un încărcător. Este recomandat să avem o baterie externă încărcată pentru telefon. Sunt și lanterne care se reîncarcă.

Ar prinde bine și un aparat de radio de la care să mai aflăm ce se întâmplă în cazul în care nu avem acces la televizor sau nu mai avem internet”, mai atrage atenția medicul Tudor Ciuhodaru.

În timpul codului roșu de vreme extremă, ideal ar fi să avem la îndemână bani cash și actele de identitate.

Ce măsuri au luat autoritățile din București pentru codul roșu de ploi torențiale

Codul roșu de ploi torențiale, în București, este valabil de marți seara și până miercuri la ora 15:00. Autoritățile locale au luat o serie de măsuri pentru ziua de 8 octombrie:

Școlile, grădinițele și creșele din București au fost închise pentru 8 octombrie, iar autoritățile monitorizează situația pentru a decide dacă măsura se prelungește.

Autoritățile au efectuat intervenții pentru desfundarea gurilor de canalizare, în special în punctele critice precum pasajul de la Unirii, și s-a asigurat fluxul continuu al apei pe trasee cu risc.

Primăria Capitalei a ținut legătura permanent cu Apa Nova și STB pentru a preveni acumulările de apă și a menține funcțional transportul public.

În zonele inundabile precum Lacul Morii, barajul a fost „pregolit” pentru a preveni eventuale unde de viitură.

Primăria Sectorului 5 a mobilizat echipe pentru intervenții rapide, inclusiv monitorizarea stațiilor și căilor de acces, pentru remedierea infiltrațiilor și a riscului de căderi de arbori.

Metrorex a intervenit prompt pentru a elimina infiltrațiile din stațiile de metrou, iar trenurile au circulat conform programului, fără întreruperi majore.

STB a pus echipe în stare de alertă pentru a asigura circulația în condiții de siguranță, cu posibile întârzieri sau modificări temporare pe unele linii.

Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, le recomandă bucureștenilor să evite deplasările, în special pe cele în zonele aglomerate sau în zonele expuse inundațiilor.