Zonele de intervenție

Autoritățile din București au luat mai multe măsuri de precauție pentru codul roșu de ploaie. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, în Capitală și în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov se vor acumula cantităţi de apă de până la 140 l/mp.

„Am avut 3 zone de intervenție, intersecțiile mari din centru care sunt într-o oarecare diferență de nivel, inclusiv pasajele care pun o mare problemă. Îi rog pe bucureșteni să evite deplasarea prin ele sub orice formă. Sunt anumite zone în care tramvaiul este delimitat de stradă, acolo a fost nevoie să suspendăm circulația tramvaielor”, a precizat Stelian Bujduveanu, la televiziunea Digi24.

Edilul a afirmat că există posibilitatea ca orașul să se inunde. „Dacă avem un fenomen similar cu cel din această vară, când a plouat foarte mult într-un timp foarte scurt, ne putem trezi cu orașul inundat”, a adăugat el.

Metrorex anunță mobilizarea echipelor de specialitate pentru monitorizarea stațiilor

În urma avertizărilor meteo emise pentru municipiul București privind fenomene meteo extreme, reprezentanții Metrorex au anunțat mobilizarea echipelor de specialitate pentru monitorizarea stațiilor. Deja în unele zone au apărut inflitrații din cauza ploilor.

„Am discutat și cu cei de la Metrorex, și-au luat și ei măsuri de precauție, noi vom asigura un 60% din transportul în comun de suprafață”, a mai precizat Bujduveanu.

Codul roșu de ploi care va lovi sud-estul României închide miercuri, 8 octombrie, toate școlile din București și din județul Ilfov.

„Intenția noastră nu este să ținem școlile închise, știm ce impact poate avea asta asupra locuitorilor acestui oraș. Prima intervenție publică o vom face mâine dimineață, când vom anunța cum am trecut peste această seară. Prioritatea noastră este să nu avem victime după acest eveniment”, a mai spus el.

În urma ploii din această vară, Societatea de Transport București (STB) a anunțat blocaje și întârzieri pe mai multe linii de tramvai, troleibuz și autobuz, din cauza acumulărilor de apă și a copacilor căzuți peste carosabil sau rețelele de contact.

Atunci, pe bulevardul Corneliu Coposu, tramvaiele au fost blocate timp de 70 de minute în intersecția cu strada Sfânta Vineri, din cauza bălților formate pe șine. Situația a fost similară și în zona Piața Eroii Revoluției.

De asemenea, la capăt de linie CET Sud Vitan, autobuzele au fost afectate de inundațiile de pe carosabil, iar la Pod Mihai Bravu, troleibuzele liniilor 72, 73 și 76 nu au putut circula din cauza apei acumulate.

În zona Râul Colentina, atât tramvaiele de pe linia 21, cât și troleibuzele liniei 66 au fost blocate parțial de acumulările de apă.

Numărul de telefon gratuit la care oamenii din București pot suna la Primărie dacă au probleme din cauza fenomenelor meteo extreme

Primăria Municipiului București a anunțat că toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite pentru a interveni acolo unde este nevoie.

Numărul de telefon la care locuitorii din București, care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo extreme, pot suna este 0800 800 868, care este disponibil nonstop.

Dispeceratul Primăriei Capitalei preia în permanență sesizările și sunt ulterior direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.



