„Mâine predăm amplasamentul, iar organizarea de șantier începe chiar din această săptămână. Investim în siguranța și viteza transportului public pentru a reduce timpii de așteptare în trafic!”, au transmis autoritățile.

De luni, 16 martie 2026, încep lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos. Petricani – Bd. Lacul Tei – Lizeanu. Este vorba despre alți aproape 6 km de șină care intră în reabilitare.

PMB dă asigurări că „traficul rutier nu va fi afectat, pentru că Poliția Locală a Municipiului București va avea grijă să nu mai existe mașini parcate pe carosabil, pe trotuare, pe șina de tramvai.

Totodată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI urmează să facă unele modificări de circulație ale mijloacelor de transport în comun.

De asemenea, alți trei kilometri de șină de tramvai vor intra în modernizare din 20 martie. E vorba despre:

porțiunea dintre Bd. Pache Protopopescu și Str. Traian (lotul 2 – 1,9 km);

Bd. Ferdinand, între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian (locul 13 – 700 metri);

Str. Dristorului, între Bd. Camil Ressu și Str. Baba Novac (locul 15 – 220 metri).

În total, autoritățile reabilitează 9 km. de șină de tramvai.

„Lucrările propriu-zise la infrastructură vor dura un an și încă pe atât lucrările la rețeaua de apă-canal din subteran. Urmează să mai deschidem șantiere, în primăvara asta, la 7,6 km de șină, în vară alți 3,6 km”, arată reprezentanții PMB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE