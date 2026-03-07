Noua rută, redenumită linia de tramvai 50, va conecta Aeroportul Băneasa de Terminalul Pantelimon, acoperind un traseu mai lung, de aproape 13 kilometri.

Probele la tramvaiul 5 încep duminică dimineața

Conform unei circulare, directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, a anunțat reluarea circulației în contextul finalizării lucrărilor de modernizare din proiectul „Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa”.

Duminică dimineața, la ora 07:00, un vagon de probă va circula pe traseul Aeroport Băneasa – Pantelimon, parcurgând străzi precum Bd. Aerogării, Str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Șos. Ștefan cel Mare și Șos. Mihai Bravu, Piaţa lancului, cu întoarcere în bucla Piaţa lancului.

Traseu dus: Aeroport Băneasa, Bd. Aerogării, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Şos. Ştefan cel Mare, Şos. Mihai Bravu, Şos. lancului, Şos. Pantelimon, Pantelimon.

Traseu întors: Pantelimon, Şos. Pantelimon, Şos. lancului, Şos. Mihai Bravu, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Barbu Văcărescu, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, Bd. Aerogării, Aeroport Băneasa.

Traseul dus măsoară 12.932 metri, iar la întoarcere 12.624 metri, cu capăt de linie la Aeroportul Băneasa și Pantelimon.

Linia 50 va fi operațională de la ora 13:00, cu 22 de vagoane în zilele lucrătoare (repartizate între depourile Dudești, Victoria și Colentina) și 12 vagoane în zilele de sărbătoare.

Modificări pentru linia 55 și suspendarea liniei 636

Odată cu repornirea liniei STB 50, traseul liniei 55 va fi scurtat. Începând de luni, 9 martie 2026, aceasta va circula doar între Piața Sf. Vineri și Piața Iancului, traversând Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărași, Str. Traian și Bd. Pache Protopopescu.

Pentru noul traseu, linia va utiliza patru vagoane în zilele lucrătoare și trei în zilele de sărbătoare, toate aparținând Depoului Dudești.

Totodată, linia 636 va fi suspendată. Această schimbare vine ca parte a reorganizării rețelei de transport public din București pentru a eficientiza serviciile.

De asemenea, linia 605 va funcţiona cu cinci autobuze în zile de lucru şi patru autobuze în zile de sărbătoare de la Autobaza Ferentari, între staţia Şoseaua Ştefan cel Mare şi terminalul Piaţa Sf. Vineri.

De ce este important ca femeile să înțeleagă modul în care funcționează corpul lor. Ana Lotts Nicolau, CEO Nemira, recomandă cartea „Biblia Corpului Feminin"

