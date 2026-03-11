Tatăl ei, ucis la o săptămână după ce ea a împlinit 5 ani

Bernice King continuă munca părinților săi, adică o educație și formare nonviolentă. Foto: The King Center

Activistă și lider global de opinie, ca și tatăl său, Bernice King (62 de ani) este avocat și CEO al Martin Luther King, jr Center For Nonviolent Social Change (Centrul King), care a fost fondat de mama ei – Coretta Scott King – ca memorial oficial al vieții, operei și moștenirii tatălui ei. În această funcție, Bernice continuă să promoveze moștenirea părinților ei de schimbare socială nonviolentă prin politici, cercetare, precum și educație și formare prin filosofia Kingiană a nonviolenței.

Tragediile și dramele nu au ocolit-o pe Bernice King, însă mereu a mers mai departe, cu aceeași pasiune și dedicare ca și ilustrul său tată. La doar o săptămână după ce a împlinit 5 ani, tatăl ei a fost ucis. În seara de 4 aprilie 1968, în timp ce se afla pe balconul camerei sale de motel din Memphis, Tennessee, unde urma să conducă un marș de protest în semn de solidaritate cu greva lucrătorilor din salubritate din acel oraș, Martin Luther King jr a fost asasinat.

Bernice King avea 17 ani când a fost invitată să țină un discurs la Națiunile Unite (ONU). La douăzeci de ani după asasinarea tatălui său, ea a ținut prima sa predică, inspirată de activismul părinților săi. Mama sa a suferit un accident vascular cerebral în 2005 și a murit în anul următor. Bernice King a ținut elogiul funerar la înmormântarea acesteia. Și în 2007, după ce Yolanda King, sora sa, s-a stins din viață, tot Bernice King a ținut elogiul funerar.

În 2008, Bernice King a susținut campania prezidențială a lui Barack Obama și a numit nominalizarea sa ca parte din visul tatălui ei. Prin munca sa la Centrul King, ea educă tinerii și adulții din întreaga lume cu privire la principiile și strategiile nonviolente modelate de părinții ei. Sub conducerea sa, Centrul a implementat numeroase inițiative care au ajuns la peste sute de mii de oameni din întreaga lume. Licențiată în Psihologie la Spelman College, cu master în Teologie și doctorat în Drept, ambele obținute la Universitatea Emory.

Fotografia care a făcut ocolul lumii

Pe 9 aprilie 1968, la ceremonia de înmormântare a tatălui său în Atlanta-Georgia, o fotografie foarte emoționantă făcută de Moneta Sleet jr de la revista Ebony a făcut ocolul lumii, fiind preluată de multe ziare prin Associated Press. În imaginea surprinsă de Moneta Sleet jr, Bernice King era în brațele mamei sale la slujba de înmormântare a lui Martin Luther King jr. În 1969, fotografia atât de tulburătoare a fost recompensată cu Premiul Pulitzer.

În 2007, Bernice King a înființat bursa Be A King în onoarea mamei sale la Spelman College. Și tot Bernice King a coordonat evenimentul „Let Freedom Ring” din 2013, care a comemorat 50 de ani de la Marșul de la Washington și discursul „I Have a Dream” al tatălui său.

La acest eveniment global au participat președintele Barack Obama și foștii președinți Bill Clinton Jimmy Carter, membri ai Congresului, precum și mulți alți lideri internaționali, demnitari și artiști. În martie 2018, Bernice King a fost primită într-o audiență privată de Papa Francisc.

În 2020, Bernice King a avut o influență importantă în încurajarea liderilor de afaceri din Atlanta să sprijine activ problemele majore legate de egalitatea rasială și justiția socială, inclusiv adoptarea cu succes a legislației din Georgia privind infracțiunile motivate de ură.

Pentru activitatea sa, Bernice King a fost recompensată cu numeroase premii, fiind inclusiv laureată a două premii Phoenix, în 2020 și 2023. Al doilea premiu Phoenix i-a fost acordat chiar de primarul orașului Atlanta, în semn de recunoștință pentru realizările și serviciile remarcabile aduse orașului, statului, națiunii și lumii și este cea mai înaltă distincție pe care o persoană sau un grup o poate primi de la primarul orașului Atlanta.

Bernice King a fost premiată de mai multe ori pentru activitatea sa. Foto: The King Center

Cum a schimbat lumea și mentalitățile Martin Luther King jr

Martin Luther King jr, tatăl lui Bernice King și un simbol global al luptei pentru drepturile omului, a schimbat lumea și mentalitățile prin eforturile sale extraordinare.

A frecventat școli publice segregate în Georgia, absolvind liceul la vârsta de 15 ani; a obținut diploma de licență în 1948 la Morehouse College, o instituție de renume pentru americani de culoare din Atlanta, pe care o absolviseră atât tatăl, cât și bunicul său. După trei ani de studii teologice la Crozer Theological Seminary din Pennsylvania, unde a fost ales președinte al unei clase de seniori predominant albi, a obținut diploma de licență în teologie în 1951.

Cu o bursă câștigată la Crozer, s-a înscris la studii postuniversitare la Universitatea din Boston, finalizând rezidențiatul pentru doctorat în 1953 și obținând diploma în 1955. În Boston a cunoscut-o și s-a căsătorit cu Coretta Scott, o tânără cu realizări intelectuale și artistice ieșite din comun.

În 1954, Martin Luther King jr a devenit pastor al Bisericii Baptiste Dexter Avenue din Montmery, Alabama, fiind constant un luptător fervent pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare. Pe 21 decembrie 1956, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat neconstituționale legile care impuneau segregarea în autobuze, americanii de culoare și albii au călătorit în autobuze ca egali. În acele zile de boicot, Martin Luther King jr a fost arestat, a fost supus abuzurilor, dar, în același timp, a devenit un lider de prim rang.

Între 1957-1968, a ținut peste 2.500 de discursuri, apărând oriunde existau nedreptăți, proteste și acțiuni. A condus și un protest masiv în Birmingham, Alabama, care a atras atenția întregii lumi, oferind ceea ce el a numit o coaliție a conștiinței. Tot Martin Luther King jr a condus marșul pașnic la Washington, D.C., susținând celebrul discurs „Am un vis” în fața a 250.000 de oameni.

În 1964, la vârsta de 35 de ani, Martin Luther King jr devenea cel mai tânăr om care primea Premiul Nobel pentru Pace. Când a fost informat despre Nobel, el a anunțat că va dona suma de 54.123 de dolari pentru promovarea Mișcării pentru Drepturile Civile.

În cei mai puțin de 13 ani de conducere a mișcării moderne pentru drepturile civile din America de către dr. Martin Luther King jr, din decembrie 1955 până pe 4 aprilie 1968, afro-americanii au obținut mai multe progrese reale în direcția egalității rasiale în America decât în cei 350 de ani anteriori. Martin Luther King jr este considerat pe scară largă drept cel mai important susținător al nonviolenței din America și unul dintre cei mai mari lideri nonviolenți din istoria mondială.

În timp ce alții militau pentru libertate prin „orice mijloace necesare”, inclusiv violența, Martin Luther King jr a folosit puterea cuvintelor și a actelor de rezistență nonviolentă, precum protestele, organizarea la nivel local și nesupunerea civilă, pentru a atinge obiective aparent imposibile. El a continuat să conducă campanii similare împotriva sărăciei și conflictelor internaționale, rămânând întotdeauna fidel principiilor sale, potrivit cărora bărbații și femeile de pretutindeni, indiferent de culoarea pielii sau credința religioasă, sunt membri egali ai familiei umane.

Bernice King a acceptat să acorde un interviu exclusiv pentru Libertatea la mai puțin de 24 de ore după ce i-am scris. Iar discuția de aproape o oră purtată ulterior pe Zoom a fost una memorabilă. De la biroul său din Atlanta – Georgia, Bernice King a vorbit cu emoție și sinceritate despre situația actuală din America, dar și despre amintiri înduioșătoare legate de tatăl său. Un interviu istoric cu multe fraze memorabile. O lecție despre viață, luptă, iubire și umanitate.

„Atitudinea administrației Trump glorifică forțele militare și polițienești în detrimentul curajului moral”

Libertatea: De ce cele trei rele, sărăcia, rasismul și militarismul, pe care tatăl dumneavoastră le-a identificat într-un discurs din 1967 ca amenințări la adresa unei societăți democratice, sunt foarte prezente și se manifestă prin multe dintre lucrurile care se întâmplă sub conducerea lui Donald Trump?

Bernice King: Voi începe cu un citat al tatălui meu, care spunea că, atunci când computerele și mașinile, drepturile de proprietate și profitul sunt mai importante decât oamenii, atunci cele trei rele gigantice, rasismul, materialismul excesiv sau sărăcia și militarismul, nu pot fi învinse. Și când te gândești la asta și te uiți la modul în care Donald Trump conduce națiunea noastră în prezent, vedem o retorică ce a adâncit diviziunile rasiale și politici ce agravează suferința economică a multor oameni, în special a celor mai vulnerabili. Și apoi această atitudine care glorifică forțele militare și polițienești în detrimentul curajului moral.

Și astfel, aceste trei rele apar întotdeauna și mai puternice atunci când liderul unei națiuni normalizează diviziunea, devalorizează demnitatea umană și acordă prioritate puterii în detrimentul oamenilor. De aceea cred că ele prosperă și mai mult astăzi. Așadar, avem nevoie de lideri care să acorde prioritate demnității umane ca element principal al platformei lor și ca parte a leadershipului lor. Și nu vedem acest lucru reflectat în prezent în liderul națiunii noastre. Și de aceea aceste trei rele continuă să se manifeste și mai puternic, poate mai puternic decât oricând, dar mai puternic acum decât în trecut, decât în orice alt moment din trecut, înainte ca Donald Trump să ocupe această funcție de conducere.



– Cât de mare este riscul ca Mișcarea pentru Drepturile Civile să fie cumva ștearsă de administrația Trump?

– Mi-ați pus o întrebare interesantă. Evident, știm că există un efort țintit de a minimiza realizările majore obținute sub conducerea tatălui meu cu Legea Drepturilor Civile și Legea Drepturilor de Vot. Dar nu cred că o singură administrație poate șterge o mișcare.

Mișcarea condusă de tatăl meu este în inimile oamenilor. Este în inimile oamenilor de astăzi care luptă pentru libertate, justiție și democrație în întreaga lume. Ei nu uită sacrificiile care au fost făcute, sângele, sudoarea și lacrimile pe care le-au vărsat atât de mulți oameni.

Așadar, chiar dacă legile pot fi temporar modificate sau subminate, există ceva în sufletul uman care continuă să tânjească după libertate, justiție și egalitate. Și atât timp cât acest lucru este viu, ceea ce pare a fi șters poate fi înlocuit, poate chiar într-un mod mai grandios. Așadar, sunt mai preocupată de faptul dacă oamenii rămân vigilenți sau nu.

Nu poți pur și simplu să ștergi o mișcare care a avut loc din cărțile de istorie. Există încă descendenți ai acelor indivizi care au făcut parte din acea mișcare. Și astfel, oamenii poartă în corpurile lor această mișcare. Ei au mărșăluit. Evident, aveam legi care se schimbau. Dar există o conștiință asociată cu acea mișcare. Și nu poți șterge ceea ce este în inimile oamenilor. Așa că, din nou, s-ar putea să vedem unele schimbări de politici. Dar, deoarece acea conștiință este încă foarte prezentă în noi, inimile s-ar schimba în acea mișcare.

Inimile acelor oameni care s-ar schimba, au transferat asta altor generații. Așa că nu o privesc ca pe o ștergere în acest sens. Așa cum spun eu, administrațiile vin și pleacă, dar mișcările dăinuie, pentru că oamenii aleg să le mențină în viață.

„Democrația nu funcționează pe pilot automat și supraviețuiește doar dacă oamenii continuă să lupte pentru ea, să o apere”

– De ce credeți că împușcarea mortală a lui Renee Good de către un ofițer ICE din Minneapolis este „un semnal de alarmă spiritual”?

– Aș spune că este un semnal de trezire. Știi, asta este o alarmă spirituală. Este un semnal de alarmă că ceva este grav în neregulă cu umanitatea noastră, când putem manifesta, într-un mod total fără restricții, inumanitatea omului sau a umanității față de inumanitate.

Ceea ce s-a întâmplat cu Renee Good dezvăluie un deficit grav în sufletul uman, când vezi că un om, o mamă, a fost împușcată în fața comunității sale. Aceasta este o acuzație la adresa conștiinței noastre morale. Unii pot eticheta greșit actul ei ca terorism intern.

Dar cred că Constituția este încă o realitate în națiunea noastră și că avem dreptul la protest pașnic. Așadar, când justificăm uciderea cuiva care acționează sub acest drept la protest pașnic, atunci ne-am pierdut echilibrul, ne-am pierdut sufletul și spiritul, și este un semnal de alarmă, pentru că arată că frica și dezumanizarea sunt mai importante decât iubirea, dreptatea și adevărul. Așadar, da, acesta este un semnal de alarmă serios pentru noi.



– Cum vedeți viitorul democrației în America?

– Mama mea a spus ceva foarte important și cred că oamenii trebuie să țină minte acest lucru. Ea a spus că lupta este un proces fără sfârșit. Libertatea nu este niciodată câștigată cu adevărat. O câștigi și o obții în fiecare generație. Așadar, democrația nu funcționează pe pilot automat. Democrația supraviețuiește doar dacă oamenii continuă să lupte pentru ea, să o apere.

Așadar, când privesc spre viitor, văd două căi ce funcționează sau cedează în fața fricii, divizării și normalizării violenței, una ce ne îndepărtează de ceea ce numim comunitatea iubită care împărtășește umanitatea, unde există respect pentru demnitatea, valoarea și meritul fiecărui individ. Dar cealaltă cale este modelată de curajul moral, de adevăr, de angajamentul față de demnitatea umană în comunitatea iubită. Așadar, este nevoie de indivizi care înțeleg ceea ce spunea mama mea, că trebuie să fim vigilenți din generație în generație, fără să presupunem că este ceva automat, fără să presupunem că, pentru că avem dreptul la asta, putem să ne relaxăm și să nu facem nimic.

Pentru că amenințarea răului este mereu prezentă, încercând să doboare libertatea, încercând să o submineze. Știți, îmi amintește de ceva ce a spus tatăl meu. El a spus că una dintre tragediile istoriei umane este că copiii întunericului sunt adesea mai zeloși și mai hotărâți decât copiii luminii.

Așadar, dacă copiii întunericului rămân la fel de zeloși în a face lucruri care sunt împotriva democrației, care subminează democrația, iar copiii luminii sunt tăcuți sau inactivi, atunci da, se va întâmpla ceva cu puterea democrației noastre. Așadar, viitorul depinde cu adevărat de acei copii ai luminii și de acei oameni care vor rămâne treji și vigilenți pentru a face ceea ce este bun, corect și just în democrația noastră. Amenințarea este tăcerea sau inactivitatea noastră.



– Când ați început să realizați impactul cuvintelor și luptei tatălui dumneavoastră?

– Aș spune că probabil când am vizitat Rusia înainte de căderea comunismului, imediat după ce mi-am terminat studiile la Spelman College din Atlanta. Aveam 22 de ani. Făceam parte dintr-o delegație de tineri din Statele Unite care participa în Rusia la o conferință mondială a tinerilor pentru pace. Aveam aceste întâlniri la un stadion mare din Moscova, iar la întoarcere, călătoream cu metroul. Și când am coborât din metrou, am auzit în difuzoare cântecul Mișcării pentru Drepturile Civile, We Shall Overcome.

Și mă gândeam: „Doamne, știi, munca și ceea ce au făcut tatăl și mama mea în această mișcare s-a răspândit în întreaga lume”. Și atunci am știut că avea o semnificație pe care nu o înțelesesem până când nu am călătorit în afara țării. Apoi am întâlnit un domn care era pastor la o biserică baptistă de acolo. După slujbă, s-a întâlnit cu mine și cu delegația noastră. Mi-a spus: „Am cunoscut-o pe mama ta și am vizitat King Center din Atlanta”. Pentru mine a fost foarte emoționant, foarte impresionant. Și mi-am spus: „Wow, tatăl meu a făcut o muncă care a avut un impact asupra lumii, asupra umanității în ansamblu”.

Amintirea emoționantă legată de tatăl său

– Care este cea mai specială amintire sau moștenire legată de tatăl dumneavoastră?

– Aveam un mic joc de familie pe care îl jucam de fiecare dată când tata se întorcea acasă după o călătorie. Alergam în brațele lui și el spunea: „Azi vom juca jocul sărutului”. Fiecare dintre noi, mama, frații mei și cu mine, aveam un loc special pe fața lui unde îi dădeam un sărut.

Așa că el spunea: „Bine, astăzi vom juca jocul sărutului”. Și numea rolul fiecărei persoane și mă întreba pe mine: „Unde este punctul dulce pe față?”. Așa că îl sărutam oriunde se afla acel punct pe fața lui. Al meu era pe frunte. Al fratelui meu era pe ambele părți ale obrajilor. Al mamei era, evident, chiar în mijlocul gurii. Iar al surorii mele era spre colțul feței. Asta e o amintire pe care o prețuiesc foarte mult legat de tatăl meu, o am mereu în suflet.

– Cum ar fi fost America, în opinia dumneavoastră, dacă Martin Luther King jr ar fi trăit în continuare?

– Depinde de modul în care oamenii ar fi continuat să se mobilizeze în jurul ideilor și valorilor pentru care el lupta, pentru acea comunitate iubită de toți oamenii.

Și dacă oamenii ar fi continuat să se mobilizeze în jurul lui, așa cum am văzut, chiar și în ultimele sale zile, el a pierdut o parte din popularitate, deoarece narațiunea care se răspândea în momentul în care s-a pronunțat împotriva războiului din Vietnam l-a prezentat într-o lumină proastă. Dar erau încă cei marginalizați economic care erau de partea lui. Și ei lucrau la această campanie pentru oamenii săraci. De fapt, urma să construiască un oraș de corturi și să rămână în Washington până când anumite politici economice urmau să fie adoptate și implementate.

Și astfel, dacă acea campanie ar fi avut succes, poate că unele dintre condițiile care, după părerea mea, generează, sărăcie și violență, nu ar mai fi prezente astăzi, cel puțin nu la nivelul actual. Cred că poate nu am mai avea oameni care se luptă să-și satisfacă nevoile de bază, deoarece ar avea un salariu decent, așa cum el a cerut, care ar fi indexat la venitul mediu ajustat în funcție de inflație.

Așadar, spun mereu că, dacă am lua în considerare ceea ce ne-a spus în cartea sa, „Where Do We Go From Here? Chaos or Community?”, și planul pe care l-a prezentat la sfârșitul cărții pentru economie, locuințe, educație, sănătate etc., atunci cred că am trăi într-o societate mai echilibrată. Cred că am fi mai puțin inumani unii față de alții. Cred că am acționa dintr-o perspectivă a demnității umane, dintr-o perspectivă în care ne-am gândi cu adevărat la ce înseamnă dreptatea pentru toți și nu doar pentru un grup select de oameni.

Cred că toate aceste lucruri s-ar fi putut întâmpla, dar depinde de cât de puternică ar fi fost campania pe care ar fi putut să o continue pentru a mobiliza oamenii. Dacă strategia care a fost folosită ar fi continuat, strategia nonviolentă, cred că am fi într-o situație mult mai bună ca lume.

„Mama ne amintea constant că lupta pentru libertate nu era doar o chemare a tatălui meu sau a ei, ci o chemare a familiei”

–„Am un vis şi anume că într-o bună zi această naţiune se va ridica şi va trăi conform adevăratului sens al credinţelor sale. Am un vis că într-o bună zi cei patru copii ai mei vor trăi într-o naţiune în care nu vor mai fi judecaţi după culoarea pielii lor, ci după caracterul lor”, a spus tatăl dumneavoastră în celebrul discurs din 28 august 1968. Credeți că visul despre care vorbea tatăl dumneavoastră se va împlini vreodată?

– Cred că este o evoluție continuă, deoarece, așa cum am spus mai devreme, există aceste forțe ale răului care acționează mereu, pândesc și acționează.

Așadar, visul va fi mereu pus la încercare. Chiar dacă se întâmplă unele lucruri, nimic din ceea ce realizăm nu este sigur. Trebuie să fim mereu vigilenți pentru a ne asigura protecția și, poate, pentru a face îmbunătățiri atunci când este necesar.

Știi, uneori trebuie să revizuim politicile noastre și să vedem unde ar trebui ajustate, modificate, corectate, consolidate, unde trebuie analizată punerea lor în aplicare, dacă ating scopul propus sau dacă au fost îndeplinite criteriile de referință. Așadar, este un proces dinamic în ceea ce privește posibilitatea realizării sale. Cred că vom experimenta o parte din visul tatălui meu, chiar dacă nu îl vom experimenta în întregime.

Cred și repet asta, că este nevoie de o vigilență constantă. Nu ne putem mulțumi cu „okay”, adică vedem că acum am adoptat Legea Drepturilor de Vot și cred că nu poți trata lucrurile ca pe un final în sine, pentru că întotdeauna există oameni care caută modalități de a submina, de a elimina, de a lua toate aceste lucruri.

Și atât timp cât oamenii rămân vigilenți, și cred că asta este ceva ce sper că oamenii din întreaga lume învață, este că nu putem niciodată să ne mulțumim cu ideea că am ajuns undeva, pentru că este o călătorie. Este o călătorie generațională continuă. Așa cum a spus mama, lupta este un proces fără sfârșit. Libertatea nu este niciodată câștigată cu adevărat. O câștigi și o obții în fiecare generație. Așadar, trebuie să continuăm să o câștigăm și să o obținem. Este ca și cum o echipă de fotbal american ar ar încerca să ajungă din nou în sezonul următor la Super Bowl. Trebuie să dai totul. Și cred că asta este realitatea din jurul visului tatălui meu.

Sunt creștină, așa că cred că atunci când noțiunea de manifestare a împărăției lui Dumnezeu se va împlini pe Pământ, atunci da, visul tatălui meu va fi realizat. Dar până atunci, trebuie să continuăm să muncim, să continuăm să luptăm și să realizăm că nu este ceva automat și că nu rămâne așa doar pentru că am realizat ceva.



– Cât de mult v-a influențat tatăl dumneavoastră activismul viitor?

– Știți, probabil aș spune că mama mea a avut cea mai mare influență, evident, pentru că o cunoșteam cel mai bine, pentru că tatăl meu a murit când eu aveam doar 5 ani. Dar cred că modul în care ea îl invoca pe tata în timp ce creșteam a jucat un rol semnificativ, știți, expunându-ne la munca pe care o făceau, vorbind despre acea muncă, despre motivul pentru care o făceau. Faptul că noi, ca familie, suntem chemați la lupta pentru libertate. Ea ne amintea constant că nu era doar o chemare a tatălui meu sau a ei, ci o chemare a familiei. Și cred că asta m-a influențat cel mai mult. Învățăturile lui influențează în mod evident modul în care înțeleg activismul.

Mulți oameni văd activismul într-un mod îngust. Îl limităm la a ne face auzită vocea sau a lupta pentru ceea ce este corect, dar nu recunoaștem că există o întreagă filosofie și metodologie. Iar mama mea a fondat King Center pentru a preda lumii această filosofie care învață oamenii despre schimbarea socială nonviolentă. Există o strategie. Există o disciplină.

Există o modalitate de a face activism eficient, acțiune durabilă, pentru a crea o schimbare durabilă. La King Center, oamenii pot urma masteraclass-ul nostru despre nonviolență. Trebuie să studiem aceste lucruri și apoi trebuie să le acceptăm și să le punem în practică în viața de zi cu zi. Și nu este vorba despre succes sau eșec. Este vorba despre un stil de viață. Iar acest mod de viață al părinților mei m-a influențat mult în ceea ce privește munca mea.









