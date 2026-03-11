Prima măsură contestată de Renate Weber la CCR se referă la posibilitatea ca un funcționar public să poată lucra la două primării de comună. „În multe localități mici, un funcționar nu are de lucru cu normă întreagă. Altora le este greu să își găsească oameni calificați pe anumite posturi. Un urbanist, de exemplu, nu are ce face cu normă întreagă la o primărie mică. Soluția propusă încearcă să reducă cheltuielile de personal, fără să afecteze activitatea primăriilor, și să permită angajarea de personal calificat în mediul rural, pentru a oferi servicii mai bune cetățenilor. Este doar o posibilitate pe care primăriile o pot folosi pentru a fi mai eficiente și pentru a valorifica pe deplin pregătirea funcționarilor”, a explicat Bolojan.

A doua măsură contestată la CCR este cea care introduce obligația ca nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul unui apartament sau al unei mașini să aibă certificatul de atestare fiscală, care să dovedească faptul că nu are datorii la primăria din localitate. „Până acum, doar vânzătorul avea această obligație. Este de bun-simț ca un cumpărător care are bani pentru achiziții importante să își plătească obligațiile față de comunitate înainte de a face noi investiții”, a afirmat Bolojan.

A treia măsură contestată de Renate Weber este posibilitatea ca primăriile să oprească o parte din banii de ajutor social înainte să ajungă la o persoană, dacă aceasta are datorii la primărie sau la stat. „Este corect ca un cetățean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcționarea și dezvoltarea comunității în care locuiește? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiți de minime obligații?”, a întrebat premierul.

A patra prevedere contestată la Curtea Constituțională prevede suspendarea permisului de conducere dacă nu se plătesc amenzile de circulație. „În România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulație. Deci 6 din 10 persoane amendate nu plătesc. Nu este vorba doar despre sume importante pierdute de la buget. Este vorba despre eficiența diminuată a unor măsuri de disciplinare a traficului în țara cu cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime din Uniunea Europeană. Cine rămâne mereu nepedepsit se va simți liber să încalce legea din nou”, a argumentat șeful Guvernului.

„Avocatul Poporului are dreptul constituțional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”, a conchis Bolojan.

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat pe 24 februarie proiectul de lege pentru reforma administrației publice ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Documentul prevede tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal și scăderea numărului de posturi din administrația locală. Mai simplu spus, concedieri în primării, prefecturi și ministere.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a trimis vineri, 6 martie o sesizare la CCR prin care cere Curții să decidă dacă Ordonanța de Urgență a Guvernului Bolojan este sau nu constituțională.

Foarte important, mandatul lui Renate Weber s-a încheiat încă din vara lui 2024, adică de aproape doi ani, dar este menținută în funcția de Avocat al Poporului cu sprijinul PSD, deși mandatul legal de 5 ani a expirat.

Viitorul Avocat al Poporului ar trebui să fie ales de Parlament în perioada următoare, dar social-democrații conduși de Sorin Grindeanu s-au opus variantei Roxana Rizoiu, propusă de USR, susținând că vor accepta orice persoană care nu încasează pensie specială.

