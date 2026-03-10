Până alaltăieri la prânz, Mojtaba nu avea titlul de ayatollah, nici minima experiență administrativă necesară celei mai înalte poziții în care a fost așezat. De fapt, nici prin alte părți competența nu e vreo cerință obligatorie. (Seyyed indică, la șiiți, faptul că este printre descendenții Profetului, după cum o indică turbanul negru. Nu-i meritul său, ci o onoare moștenită).

Donald J. Trump Pacificatorul s-ar putea simți ofensat de hotărârea Adunării Experților, mai ales că își anunțase dorința de a se implica în desemnarea noului Lider Suprem iranian. Și, fiindcă alegerea a fost făcută online, n-ar fi trebuit nici măcar să se deplasese la Qom, mai ales că îi mai rămăsese câte ceva de rezolvat în legătură cu „pacea dintre Aberbaizan și Albania” (probabil un… conflict de graniță). Este prima oară când Experții au deliberat online, după două încercări offline sub bombardamente (cel al aliaților americano-israelieni – cu rachete, și cel al Gărzilor Revoluționare – cu amenințări).

Mojtaba Khamenei – o alegere “inacceptabilă”, a avertizat încă de duminică Trump. “Nu primește aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, a adăugat, indicându-le înalților clerici că în Iran există „numeroase persoane care s-ar putea califica”. Preocuparea președintelui Statelor Unite era sublim de dezinteresată, pentru că, doar înainte cu o zi, secretarul-adjunct de presă al Casei Albe, Anna Kelly, anunțase, între altele, la CBS News: „regimul iranian este complet zdrobit”. Gândirea optimistă a doamnei Kelly e în perfectă armonie cu viziunea de majoretă șefului Pentagonului, care ne încredința că, odată înlocuiți liderii de la Tehran, Lumea va fi mai bună.

Prin desemnarea Liderului Suprem, regimul de la Tehran s-a stabilizat și s-a radicalizat. Ayatollahul Mojatba Khamenei este o marionetă în mâinile Gărzilor Revoluționarele, care pe 7 martie îl aduceau la ordine pe președintele Masoud Pezeshkian. (Acesta, coodonator al Consiliului de Tranziție, ieșise public să ceară iertare statelor arabe pentru bombardarea bazelor americane de pe teritoriul lor). “Dragi iranieni, Președintele a făcut o afirmație greșită. Oficialii au corectat-o verbal, iar forțele armate au demonstrat, în fapt, că acea afirmație a fost greșită și interpretarea lui a fost eronată. Așadar, nu mai pierdeți timp cu asta. Concentrați-vă pe esența războiului (…) Războiul se duce în altă parte, nu vă lăsați distrași de ce a afirmat Pezeshkian și nu neglijați ceea ce se petrece acum. Noi avem misiunea să ne ocupăm de esența situației, adică de război și de înfrângerea inamicului”. Președintele s-a conformat pe loc, revenind asupra declarației. Marca astfel momentul încetării celor câteva zile de luptă crâncenă pentru putere purtate în sânul regimului.

Teoretic, Ayatollahul Mojtaba Khamenei – care de la începutul războiului nu s-a arătat în public (nu am confirmarea că ar fi rănit, cum se zvonește), iar acum este principala țintă vie a Israelului, ca urmare va fi în continuare pitit – a primit autoritatea supremă asupra instituțiilor militare, politice și judiciare ale statului. Practic, aripa cea mai dură a leadershipului iranian s-a autoinvestit cu putere nelimitată.

Dar Comandantul Suprem Trump era convins de victorie, de când a replicat ofertei premierului Marii Britanii, Keir Starmer, de a trimite două portavioane în Orientul Mijlociu. A reacționat tăios: „E în regulă, prim-ministrule Starmer, nu mai avem nevoie de ele – dar vom ţine minte. Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi le-am câştigat deja!”.

Iranul Gărzilor Revoluționare nu este învins și nu va fi prea curând.

Până ca alegerea Ayatollahului Mojtaba Khamenei să producă inevitabilul – adică un război civil – regimul de la Tehran mai poate provoca pierderi de vieți și perturbări economice globale ale căror dimensiuni sunt greu de anticipat. Imposibil însă de anticipat rămân, de la o oră la alta, vorbele & acțiunile președintelui Donald J. Trump și consecințele pe care le vor isca.

