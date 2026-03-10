Ce sunt pachețelele de primăvară și cum se fac

Pachețelele de primăvară sunt un preparat specific bucătăriilor din Asia. Ele se fac de obicei dintr-o umplutură ce poate fi variată, învelită într-o foaie subțire de aluat sau de orez, rulată în formă cilindrică și apoi gătită prin prăjire.

Preparatul este apreciat pentru contrastul dintre exteriorul subțire și crocant și interiorul suculent, aromat și bogat în legume sau alte ingrediente.

Foile din care se fac pachețelele de primăvară sunt extrem de subțiri și flexibile, astfel încât să permită rularea strânsă a umpluturii. Acestea pot fi foi de orez sau, atunci când nu ai la îndemână așa ceva, se pot folosi chiar și foi de plăcintă.

Umplutura este de obicei compusă în mare parte din legume tăiate foarte fin: varză, morcov, ceapă verde, muguri de fasole sau ciuperci. În multe variante se adaugă și carne (de porc, pui) sau fructe de mare, iar pentru aromă se folosesc condimente precum ghimbir, usturoi sau sos de soia.

Prepararea presupune în primul rând pregătirea umpluturii, care este de obicei sotată rapid. Apoi se porționează o cantitate mică de umplutură pe foaia subțire, care se rulează atent într-un cilindru. În varianta clasică, rulourile sunt apoi prăjite în ulei încins până când devin crocante și capătă o culoare aurie.

Pachețelele de primăvară sunt de obicei servite alături de diverse sosuri. Printre cele mai comune se numără sosul dulce-acrișor, sosul de soia, sosul pe bază de arahide sau combinații de oțet de orez, zahăr și condimente.

Rețete de pachețele de primăvară

Pachețele de primăvară cu pui și legume

Ingrediente:

10-12 foi de plăcintă

300 g piept de pui

1 morcov mare

200 g varză albă

2 fire ceapă verde

2 căței de usturoi

2 linguri sos de soia

1 linguriță ghimbir ras (opțional)

2 linguri ulei pentru gătit

sare și piper după gust

ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Pieptul de pui se taie în bucăți foarte mici sau se toacă grosier, pentru a se găti rapid și uniform. Morcovul se rade pe răzătoarea mare, iar varza se taie fideluță foarte subțire. Ceapa verde se taie în rondele fine, separând partea albă de cea verde.

Într-o tigaie mare sau într-un wok se încălzesc două linguri de ulei. Se adaugă usturoiul tocat mărunt și partea albă a cepei verzi și se călesc câteva secunde. Se adaugă apoi carnea de pui și se gătește la foc mediu, amestecând des, până când își schimbă culoarea și începe să se rumenească ușor.

Se adaugă morcovul ras și varza și se amestecă energic câteva minute. Legumele trebuie să se înmoaie ușor, dar să rămână crocante. Se condimentează cu sos de soia, ghimbir ras, sare și piper. Umplutura se mai gătește două minute, apoi se lasă la răcit.

Foile de plăcintă se taie în dreptunghiuri sau pătrate potrivite. Pe fiecare bucată se pune o lingură de umplutură, apoi foaia se rulează strâns. Se aduce mai întâi marginea de jos peste umplutură, apoi marginile laterale, iar la final se rulează complet. Capătul se poate lipi cu puțină apă.

Pachețelele se prăjesc în ulei încins până devin aurii și crocante pe toate părțile, apoi se scot pe hârtie absorbantă.

Pachețele de primăvară vegetariene cu ciuperci și tăiței de orez

Ingrediente:

10 foi de plăcintă

200 g ciuperci champignon

50 g tăiței de orez

1 morcov

1 ceapă mică

2 linguri sos de soia

1 linguriță ulei de susan (opțional)

2 linguri ulei pentru gătit

sare și piper

ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Tăițeii de orez se pun într-un bol cu apă fierbinte și se lasă câteva minute până se înmoaie, apoi se scurg și se taie mai scurt cu un cuțit sau o foarfecă de bucătărie.

Ciupercile se taie în cuburi mici sau felii foarte subțiri. Morcovul se rade, iar ceapa se toacă fin. Într-o tigaie mare se încălzește uleiul și se călește ceapa până devine translucidă. Se adaugă ciupercile și se gătesc până când își reduc volumul și lichidul eliminat se evaporă.

Se adaugă morcovul ras și se amestecă timp de două-trei minute. După aceea se pun tăițeii de orez și sosul de soia, iar amestecul se omogenizează bine. La final se adaugă puțin ulei de susan, sare și piper.

Umplutura se lasă să se răcească complet. Se așază câte o cantitate mică pe fiecare bucată de foaie de plăcintă, apoi se rulează pachețelele.

Pachețelele se prăjesc în ulei încins până când devin crocante și capătă o culoare aurie.

Pachețele de primăvară cu porc și varză

Ingrediente:

10-12 foi de plăcintă

300 g carne tocată de porc

200 g varză albă

1 morcov

2 căței de usturoi

2 linguri sos de soia

1 linguriță zahăr

2 linguri ulei

sare și piper

ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Carnea de porc se gătește prima dată. Într-o tigaie mare se încălzește uleiul și se adaugă usturoiul tocat, care se călește câteva secunde. Se pune apoi carnea tocată și se gătește la foc mediu, desfăcând-o cu spatula astfel încât să se rumenească uniform.

Varza se taie foarte subțire, iar morcovul se rade. După ce carnea este aproape gătită, se adaugă legumele și se amestecă bine. Se condimentează cu sos de soia, zahăr, sare și piper. Amestecul se gătește până când legumele se înmoaie ușor, dar încă au textură.

Umplutura trebuie lăsată să se răcească înainte de rulare. Foile de plăcintă se porționează, se pune umplutura în partea inferioară a foii și se rulează strâns, plind marginile spre interior pentru a sigila ruloul.

Pachețelele se prăjesc în ulei încins până devin rumenite.

Pachețele de primăvară cu creveți și legume

Ingrediente:

10 foi de plăcintă sau foi de orez

200 g creveți decorticați

1 morcov

100 g varză

1 ardei roșu mic

1 lingură sos de soia

1 linguriță ghimbir ras

2 linguri ulei

sare și piper

ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Creveții se toacă grosier sau se lasă întregi dacă sunt foarte mici. Morcovul se rade, varza se taie fideluță, iar ardeiul roșu se taie în fâșii foarte subțiri.

Într-o tigaie se încălzește uleiul și se adaugă creveții. Aceștia se gătesc doar două-trei minute, deoarece se fac foarte repede. Se adaugă ghimbirul ras și se amestecă pentru a elibera aroma.

Se adaugă apoi morcovul, varza și ardeiul și se gătesc câteva minute, până când legumele se înmoaie ușor. Se adaugă sosul de soia și puțin piper. Umplutura trebuie să fie aromată și ușor suculentă.

După răcire, se pune câte o lingură de compoziție pe fiecare foaie de plăcintă și se rulează pachețelele. Se prăjesc în ulei încins până devin crocante.

Spring rolls cu foi de orez și legume

Ingrediente:

10-12 foi de orez

1 morcov mare

1 castravete

1 ardei roșu

100 g varză albă sau varză chinezească

1 avocado (opțional)

50 g tăiței subțiri de orez

1 mână de frunze de salată

câteva frunze de mentă proaspătă

câteva frunze de coriandru (opțional)

1 lingură sos de soia

1 linguriță suc de lămâie sau lime

Mod de preparare:

Se începe prin pregătirea tuturor ingredientelor, deoarece rularea pachețelelor se face destul de repede după ce foile de orez sunt hidratate. Morcovul se curăță și se taie în fâșii foarte subțiri, tip julienne, pentru a se integra ușor în rulou. Castravetele se taie și el în bastonașe subțiri, iar ardeiul roșu se taie în fâșii fine. Varza se taie fideluță foarte subțire. Dacă se folosește avocado, acesta se curăță și se taie în felii subțiri.

Tăițeii de orez se pun într-un bol și se acoperă cu apă fierbinte. Se lasă câteva minute până devin moi, apoi se scurg bine și se taie puțin mai scurt pentru a fi mai ușor de așezat în rulouri.

Foile de orez se pregătesc una câte una. Se umple un vas larg cu apă călduță, iar fiecare foaie de orez se scufundă în apă aproximativ 10-15 secunde, până devine moale și flexibilă. După aceea se așază pe un tocător.

Pe partea inferioară a foii se așază mai întâi o frunză de salată, care va ajuta la menținerea structurii ruloului. Deasupra se pune o cantitate mică de tăiței de orez, apoi câteva fâșii de morcov, castravete, ardei și varză. Se adaugă câteva felii de avocado și câteva frunze de mentă și coriandru. Se stropește ușor cu câteva picături de sos de soia și suc de lămâie pentru aromă.

Rularea se face cu grijă. Se aduce mai întâi partea de jos a foii peste umplutură, apoi marginile laterale se pliază spre interior. După aceea ruloul se rulează strâns înainte, până când se formează un cilindru compact. Foile de orez sunt ușor lipicioase după hidratare, astfel încât ruloul se sigilează singur.

Pachețelele se servesc imediat, de obicei tăiate în jumătate pentru a vedea umplutura colorată din interior. Sunt foarte bune alături de un sos de arahide, un sos de soia cu lime sau un sos dulce-acrișor ușor picant.

Sursă foto – Shutterstock.com

