De la evaluator autorizat în București la cofetar apreciat în Anglia

Nicoleta Chirtu, originară din București, a fost inclusă în numărul din martie al revistei Essex Life, în seria „52 Great Essex Women”, care evidențiază femei remarcabile din această regiune a Angliei.

Nicoleta a povestit că recunoașterea a fost o surpriză și o mare bucurie pentru ea.

„Mă simt incredibil de norocoasă și recunoscătoare că am apărut în numărul din martie al revistei Essex Life, în seria «52 de femei minunate din Essex». Pentru mine, acesta este cel mai frumos mărțișor pe care l-am primit anul acesta”.

Nicoleta a fost inclusă în top 52 Great Essex Women – Foto: Facebook/ Nicoleta Chirtu

Nicoleta este originară din București, unde a lucrat ca Evaluator Autorizat Anevar EPI. În 2022 s-a mutat în Chelmsford, la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Londra, după ce soțul ei a primit o ofertă de muncă în zonă.

La scurt timp după mutare, pasiunea ei pentru deserturi a început să prindă contur într-o mică afacere.

În 2023 a lansat „Baked by Nicoleta”, o brutărie artizanală la domiciliu, specializată în torturi personalizate și deserturi pentru evenimente.

Succesul a venit rapid, în special în comunitatea românească din Essex, dar deserturile ei au atras și atenția britanicilor.

Invitată de două ori la studiourile BBC

Talentul ei nu a trecut neobservat. În ultimele 18 luni, Nicoleta Chirtu a fost invitată de două ori în studiourile BBC din Essex pentru a-și prezenta creațiile.

La una dintre apariții a adus chiar și un tort spectaculos de ciocolată cu 15 straturi de blat, care i-a impresionat pe jurnaliștii britanici.

Tortul care i-a impresionat pe jurnaliștii britanici. Foto: Facebook/ Anunțul UK

În ciuda succesului, povestea ei este una neobișnuită.

„Nu am lucrat niciodată cofetăreasă, dar încă din copilărie mi-a plăcut să fac tot felul de prăjituri. Am decupat rețete delicioase din revistele mamei mele, iar cel mai mare vis al meu era să deschid o cofetărie în sectorul 3 din București”, povestește Nicoleta.

Nicoleta a mers la BBC Essex cu un tort de ciocolată cu 15 straturi Foto: Facebook/Anunțul UK

Deserturi artizanale cu ingrediente premium

Prăjiturile Nicoletei depășesc cu mult zona deserturilor tradiționale românești. Printre specialitățile pe care le pregătește se numără și:

Victoria Sponge Cake, un desert clasic britanic

Lemon Drizzle Cake

Entremet Cake

16 tipuri diferite de brioșe

Cofetăreasa spune că secretul gustului este calitatea ingredientelor.

„Printre care ciocolată belgiană și franceză (Callebaut, Valrhona), cacao Barry/Van Houten, pastă de fistic 100%, piureuri de fructe pure, vanilie din Madagascar și unt premium bogat, 82% grăsime”.

„Este o adevărată onoare”

După includerea în topul revistei Essex Life, Nicoleta le-a mulțumit clienților care au contribuit la dezvoltarea afacerii sale.

„Sunt încântată să anunț că am fost inclusă în numărul din martie al revistei Essex Life, în cadrul seriei «52 de femei remarcabile din Essex». Este o adevărată onoare să fiu recunoscută alături de atât de multe femei remarcabile din comitatul nostru”.

Ea spune că deserturile sale sunt realizate manual și adaptate fiecărui eveniment.

„Sunt specializată în torturi personalizate pentru ocazii speciale și deserturi rafinate, toate realizate manual și adaptate evenimentului dumneavoastră”.

Astăzi, Nicoleta continuă să dezvolte afacerea Baked by Nicoleta, iar deserturile ei au devenit parte din multe momente speciale pentru clienții din Essex.

O pasiune din copilărie poate deveni, chiar și într-o țară străină, o poveste de succes.

Comunitatea românilor aflați în Anglia continuă să crească. În zona metropolitană a Londrei, limba română este cea mai vorbită limbă străină.

Potrivit datelor oficiale, la începutul anului 2025, peste 500.000 de români dețineau statut de rezidență („settled” sau „pre-settled”) în Marea Britanie.

Recent, o româncă s-a mutat din Anglia în România ca să-și crească aici cei opt copii.

Iar povestea unui preot român din Anglia care lucrează în timpul săptămânii în construcții, iar în weekend slujește, a făcut înconjurul internetului.

