Cea mai modernă și lungă pistă pentru aeronave militare din România

La Mihail Kogălniceanu se construiește una dintre cele mai ambițioase baze militare din Europa, care va deveni complet operațională în 2040. Aici va fi amplasată cea mai modernă și lungă pistă pentru aeronave militare din România, pregătită să susțină escadrila 58 de avioane F-16.

Lucrările la noua pistă, care va avea o lungime de 3,5 kilometri, au început în 2024 și sunt programate să fie gata în 2027. „În acest moment se toarnă căile de rulare, se toarnă asfaltul la pistă. Se lucrează intens, astfel încât să putem să ajungem cu lucrările la termenul de finalizare din 2027”, a declarat pentru TVR Slt. Mihaela Haimana, ofițer specialist în cadrul biroului de infrastructură.

Pista va avea o lungime de 3,5 kilometri, foto: captură TVR

Proiectul, cu un buget impresionant de 12 miliarde de lei, include mai multe etape

În prima fază, sunt construite pista, un turn de control, zonele de parcare pentru aeronave și clădirile administrative ale escadrilelor. Ulterior, vor fi realizate locuințe, grădinițe, o școală și un spital pentru militarii și familiile lor. „Îmi doresc foarte mult ca zona să fie cât mai funcțională, astfel încât militarii care vin aici să găsească tot ce au nevoie”, a explicat Slt. Haimana, responsabilă de dezvoltarea zonei sociale.

România va avea, în 2040, cea mai mare bază militară din Europa, foto: captură TVR

Comandantul bazei, Cdor. Gabriel Goagă, a subliniat importanța strategică a acestui proiect: „Baza 57 are o locație strategică, fiind la limita flancului estic al NATO și a graniței de est a României. Aceste facilități vin să contribuie la suportul pe care România îl asigură pentru dislocarea trupelor străine și operarea capabilităților naționale.”

România va avea, în 2040, cea mai mare bază militară din Europa

Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu, situată în județul Constanța, parcurge un proces masiv de extindere printr-o investiție de 2,5 miliarde de euro, fiind proiectată să devină cea mai mare bază NATO din Europa până în 2040, depășind baza Ramstein din Germania.

Datele tehnice actuale și de perspectivă includ o suprafață totală de aproximativ 2.800 de hectare și un perimetru de 30 de kilometri, găzduind o pistă de decolare-aterizare de ultimă generație cu o lungime de 3.500 de metri (finalizarea noii piste fiind estimată pentru 2027) și lățime de 45 de metri, capabilă să opereze întreaga gamă de aeronave NATO, inclusiv avioanele de vânătoare F-16.

sursă: Euronews.ro

Din punct de vedere logistic, baza este configurată să susțină permanent până la 10.000 de militari și familiile acestora, beneficiind de o infrastructură complexă ce cuprinde hangare de mentenanță, depozite de muniție, sisteme avansate de radionavigație, dar și facilități urbane complete precum școli, un spital și zone rezidențiale.

SUA vor să trimită în România și mai multe avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se întrunește astăzi, 11 martie, pentru a analiza cererea Statelor Unite de a disloca trupe și avioane de luptă suplimentare la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe fondul escaladării războiului din Iran. Ședința va evalua impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra securității naționale și a pieței petroliere din România, în contextul în care partenerul strategic solicită întărirea flancului estic pentru a gestiona criza regională.

Va fi a patra ședință de CSAT pe care o prezidează Nicușor Dan de la începutul mandatului, adică din mai 2025. Foto: Administrația Prezidențială

Statele Unite au anunțat în octombrie că vor reduce numărul trupelor din România

Amintim în acest context că Statele Unite au anunțat în octombrie 2025 că vor reduce numărul trupelor americane din Europa, inclusiv din România. Pe scurt, SUA au informat că își vor retrage o parte din militarii aflați la Baza Mihail Kogălniceanu. Practic, doar 1.000 de soldați americani urmau să rămână în țara noastră, din cei 2.000. Acum, după 5 luni, America lui Donald Trump revine asupra deciziei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE