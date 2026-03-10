Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez o vor la nuntă pe Nicole Cherry

„Trebuie să ne căsătorim, dar mai avem de muncit la asta. Se tot vorbește de nunta noastră, dar problema este că la ora aceasta nu avem organizatori. Căutăm organizatori, dăm sfoară în țară acum, aici. Noi am stabilit data. Nunta va fi anul viitor, la vară. Acesta e planul”, a declarat Emil Rengle, pentru Click!

Aflați în culisele Eurovision 2026, Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro, i-au propus lui Nicole Cherry să le cânte la nuntă.

„Eu cunosc câțiva organizatori de nunți buni, vă prezint și mai departe vă descurcați voi. Eu maxim pot să vă cânt la nuntă! Atât!”, a spus Nicole Cherry, spre bucuria viitorilor miri.

Partenerul lui Emil Rengle, Alejandro, iubește România și mărturisește că este extrem de fericit de când s-a mutat în țara noastră.

„Mă simt excelent de când m-am mutat în România. Îmi plac foarte mult oamenii, îmi place mâncarea de aici: sarmalele, mai ales papanașii”, a mai spus Alejandro, pentru Click!

Emil Rengle vrea o „nuntă uriașă”

Cuplul va avea două petreceri de nuntă. Una dintre ele va fi organizată în străinătate, unde vor spune și marele „Da!”. „Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde este legal să ne căsătorim. În România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară.

Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii. Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale”, a mai dezvăluit Rengle, pentru sursa citată.

