Statuia Fecioarei Maria are 55,6 metri

Sute de persoane au participat la ceremonia de sfințire a celei mai înalte statui a Fecioarei Maria din Europa, la care a fost prezent și fostul președinte polonez Lech Wałęsa, în vârstă de 82 de ani.

Satul din Polonia în care a fost ridicat monumentul are mai puțin de 150 de locuitori.

O statuie uriașă a Fecioarei Maria, considerată a fi cea mai înaltă din Europa, a fost inaugurată în satul Konotopie, din centrul-nord al Poloniei, pe 15 august 2026
Statuia are 55,6 metri înălțime Sursa foto: Profimedia

Monumentul este mai înalt decât celebra statuie Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, care măsoară 38 de metri, inclusiv piedestalul.

Din cei 55,6 metri ai monumentului polonez, 15 metri reprezintă piedestalul în formă de coroană. În interiorul acestuia a fost amenajată și o platformă de vizionare pentru vizitatori.

Statuia depășește și monumentul Hristos Regele din Świebodzin, care, împreună cu movila pe care este amplasat, are 52,5 metri.

Există însă o statuie a Fecioarei Maria mai înaltă în Filipine, de 98 de metri. Monumentul din Konotopie este considerat cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa.

Lech Wałęsa: „Am început cu Fecioara Maria și termin cu Fecioara Maria”

Lech Wałęsa, una dintre figurile centrale ale opoziției anticomuniste din Polonia, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, și fost președinte al țării, a participat la ceremonia de inaugurare.

În discursul său, Wałęsa a făcut referire la credința catolică și la parcursul său politic: „Acesta este sfârșitul drumului meu.”

Apoi a adăugat: „Am început cu Fecioara Maria și termin cu Fecioara Maria.”

În perioada în care a făcut parte din Solidaritatea, Wałęsa a purtat o broșă cu Madona Neagră. Acesta a vorbit în repetate rânduri despre rolul credinței în lupta sa împotriva comunismului.

Cine a finanțat monumentul

Statuia a fost comandată de omul de afaceri polonez Roman Karkosik și soția sa, Grażyna. Cei doi locuiesc într-un mic palat la câțiva kilometri de Konotopie.

7 august 2026, Polonia, Konotopie: În sat a fost ridicată o statuie uriașă a Fecioarei Maria. S-a programat ca această structură, înaltă de 55 de metri, să fie sfințită de un episcop pe 15 august
Statuia a fost sfințită de pe 15 august Sursa foto: Getty Images

Roman Karkosik, a făcut avere din fabricarea de sticle de plastic în anii 1990, dar mai ales prin investiții la bursa de valori din Varșovia, devenind una dintre cele mai bogate persoane din Polonia. 

Familia Karkosik a declarat că monumentul reprezintă o expresie a recunoștinței față de Dumnezeu.

 „Statuia va fi pentru toți oamenii. Fiecare dintre noi care va veni să o vadă se va gândi mai profund la propria viață, nu doar la Dumnezeu. ”, a spus a spus Grażyna Karkosik. 

Autoritățile locale speră că monumentul va atrage pelerini și turiști și va transforma micul sat într-o nouă destinație religioasă din Polonia.

Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența clerului catolic, iar un ansamblu folcloric polonez a participat la eveniment. Deasupra mulțimii au fost împrăștiate și mici trandafiri roșii dintr-un elicopter.

Majoritatea polonezilor sunt catolici, iar Biserica a menținut o influență puternică în viața publică după căderea comunismului în 1989.

În Polonia, patria Papei Ioan Paul al II-lea, o statuie a acestuia a fost dezvelită acum peste un deceniu la Częstochowa.

Deși influența religiei a scăzut recent, în special în rândul tinerilor și în mediul urban, Biserica Catolică rămâne un reper important în comunitățile rurale și pentru generațiile în vârstă.

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