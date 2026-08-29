Va avea 365 de metri și peste 2.000 de tone de oțel

Turbina GICON este ridicată la Klettwitz, în regiunea Lusatia, între Berlin și Dresda, pe terenurile unei foste exploatări de lignit, iar dimensiunile proiectului sunt uriașe. Înălțimea totală va ajunge la aproximativ 365 de metri, iar butucul turbinei, adică zona în care este montat rotorul, se va afla la 300 de metri deasupra solului. Pentru comparație, Turnul Eiffel măsoară în prezent 330 de metri, cu tot cu antena instalată în vârf.

Structura turbinei germane va conține peste 2.000 de tone de oțel și aproximativ 22.000 de piese. Rotorul are un diametru de 126,2 metri, potrivit datelor tehnice publicate de GICON. La sol, baza turnului are latura de aproximativ 48 de metri. Construcția turbinei-pilot de la Klettwitz este evaluată la aproximativ 25 de milioane de euro, potrivit Beventum, compania care a comandat proiectul.

Nici macaralele obișnuite nu pot ridica turbina la 300 de metri

Înălțimea record a creat însă o problemă simplă: nu există o macara convențională care să poată ridica toate componentele turbinei direct la 300 de metri, dar inginerii au rezolvat problema printr-un turn telescopic. Turbina este montată mai întâi la o înălțime la care macaralele pot lucra, iar apoi structura interioară a turnului este ridicată până la poziția finală.

În timpul construcției este folosit un Liebherr LR 11350, o macara pe șenile cu o capacitate maximă de ridicare de 1.350 de tone și care poate ajunge cu cârligul la aproximativ 220 de metri. Într-una dintre etapele lucrărilor, macaraua a ridicat o secțiune uriașă de aproximativ 350 de tone, cu dimensiuni de circa 40 x 40 x 40 de metri. La sfârșitul lunii iulie, structura metalică ajunsese deja la aproximativ 167 de metri. Urmează instalarea turbinei, montarea palelor și apoi ridicarea telescopică până la înălțimea finală, iar instalația ar urma să devină operațională în această toamnă.

De ce vor germanii o turbină atât de înaltă

Motivul pentru care inginerii vor să ajungă la 300 de metri nu este recordul în sine. La altitudini mai mari, vântul este, în general, mai puternic și mai constant. Fondatorul GICON, Jochen Großmann, spune că măsurătorile făcute pentru proiect indică faptul că turbina de mare altitudine ar putea produce de peste două ori mai multă energie decât o instalație convențională comparabilă. Ideea este ca parcurile eoliene să poată funcționa practic pe două niveluri.

Vedere aeriană asupra platoului din Klettwitz, landul Brandenburg, Germania, unde un catarg metalic de măsurare a vântului, înalt de 300 de metri, se ridică deasupra câmpurilor și a instalațiilor energetice din zonă. Structura foarte subțire domină peisajul și a fost construită pentru măsurarea curenților de aer la mare altitudine, 2023Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Turbinele convenționale ar continua să capteze vântul de la altitudinile folosite în prezent, iar printre ele ar putea fi instalate turnurile de 300 de metri, care ar folosi curenții de aer de la înălțime. Astfel, cantitatea de electricitate produsă pe aceeași suprafață ar putea crește foarte mult fără ca parcul eolian să ocupe teren suplimentar, iar turbina ar putea ajunge să genereze 18 milioane kWh pe an, suficient pentru aproximativ 6.000 de gospodării.

Același teren ar putea produce de trei ori mai multă energie

Großmann estimează că introducerea turbinelor foarte înalte printre cele convenționale poate duce la o producție de până la trei ori mai mare pe aceeași suprafață. GICON propune chiar combinarea celor două niveluri de turbine cu panouri fotovoltaice instalate la sol. În acest scenariu, aceeași bucată de teren ar produce energie solară și energie eoliană la două altitudini diferite.

Germanii construiesc cu 25 de milioane de euro cea mai înaltă turbină eoliană din lume, de 365 de metri și 2.000 de tone de oțel, care va depăși Turnul Eiffel
Imagine generată cu AI

Compania vede un avantaj și în perioadele în care vântul este foarte slab aproape de sol: la 300 de metri, curenții de aer pot continua să fie suficient de puternici și constanți pentru producerea electricității.

Planul este de 100 de turbine, apoi 1.000

Proiectul din Klettwitz este doar începutul. GICON intenționează să ridice aproximativ 100 de turbine eoliene de mare altitudine până la începutul anilor 2030, potrivit Euronews. După aceea, compania vrea să accelereze producția și să ajungă la aproximativ 1.000 de instalații în următorii ani.

Jochen Großmann estimează că numai parcurile eoliene existente din Germania ar putea permite instalarea a încă aproximativ 4.000 de asemenea turbine fără a fi nevoie de suprafețe complet noi. Compania spune că există deja interes și din afara Germaniei, inclusiv din Asia, iar reprezentanții săi au primit solicitări și din China.

Viitoarele turbine ar putea alimenta mii de gospodării

Prototipul aflat acum în construcție folosește o turbină de 3,8 MW. Pentru generațiile viitoare, GICON lucrează însă cu scenarii în care turnurile de mare altitudine vor folosi turbine de cel puțin 8 MW.

Compania estimează pentru acestea o producție anuală de aproximativ 30-33 GWh, în funcție de amplasament și condițiile de vânt. Teoretic, această cantitate ar corespunde consumului anual al aproximativ 7.500 de gospodării cu câte patru persoane. GICON estimează și un cost-țintă de producere a electricității de sub 5 eurocenți pentru un kWh, dar precizează că atât producția, cât și costurile sunt deocamdată prognoze și depind de amplasarea fiecărei instalații.

Dacă proiectul din Klettwitz funcționează conform așteptărilor, cea mai înaltă turbină eoliană din lume ar putea deveni modelul după care Germania încearcă să obțină mult mai multă electricitate din parcurile eoliene existente, fără să le mărească suprafața.

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