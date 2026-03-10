Perturbarea nu numai că a afectat sectoarele transportului maritim și al asigurărilor, dar promite să aibă efecte drastice în lanț asupra aviației, agriculturii, industriei auto și altor industrii, a afirmat în fața reporterilor Amin Nasser, directorul Aramco, într-o conferință privind rezultatele financiare.

Aramco este atât cel mai mare producător din lume, cât și cel mai mare exportator de pe planetă.

Compania a produs anul trecut un profit de 104,7 miliarde de dolari, conform OilPrice.com, iar producția sa este de 9,7 milioane de barili pe zi, mai mult decât dublul celor 4,3 milioane de barili extrași de Exxon.

Cele mai mici stocuri din ultimii cinci ani

Nasser a menționat că stocurile globale de petrol se află la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani și a afirmat că criza va duce la o scădere mai rapidă a acestora, adăugând că este esențial ca transportul maritim în strâmtoare să fie reluat.

„Ar exista consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol, iar cu cât perturbarea va dura mai mult, cu atât consecințele pentru economia globală vor fi mai drastice”, a afirmat el.

Incendiul de la rafinărie, stins

Nasser a mai spus că un mic incendiu provocat de un atac săptămâna trecută asupra rafinăriei Aramco din Ras Tanura, cea mai mare rafinărie din țară, a fost stins rapid și controlat, adăugând că rafinăria era în curs de repornire.

Iranul nu permite „niciun litru de petrol” să treacă

Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat marți că nu vor permite transportul „niciunui litru de petrol” din Orientul Mijlociu dacă atacurile SUA și Israelului vor continua, ceea ce l-a determinat președintele Donald Trump să avertizeze că SUA vor lovi Iranul mult mai puternic dacă acesta va bloca exporturile din această regiune vitală pentru producția de energie.

Trump a permis reluarea unor transporturi de țiței din Rusia și a afirmat că războiul este aproape de final, ceea ce a făcut ca ieri prețul țițeiului să scadă de la aproape 120 de dolari pe baril la 88 de dolari.

Concomitent, grupul celor mai industrializate țări G7 a anunțat că va lua „măsurile necesare” pentru a sprijini livrările energetice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE