Donald Trump crede că războiul este „aproape de final”

Liderul de la Casa Albă a declarat pentru CBS News că, în opinia sa, războiul dintre SUA și Israel cu Iranul este aproape de final.

„Cred că războiul este aproape încheiat”, a afirmat Donald Trump, vorbind de la clubul său de golf din Doral, Florida. El a mai adăugat: „(Iranul n.r.) nu are marină, nu are comunicații, nu are forță aeriană. Rachetele lor sunt distruse. Dronele lor sunt aruncate în aer peste tot, inclusiv fabricile de drone”.

Deși a estimat inițial că războiul va dura aproximativ o lună, el declară acum că: „Suntem cu mult înaintea programului”.

Armata SUA a declarat că a lovit peste 3.000 de ținte iraniene în prima săptămână de operațiuni. „Dacă vă uitați, nu le-a mai rămas nimic. Nu mai au nimic din punct de vedere militar”, a mai precizat Trump.

Duminică seara, Iranul a anunțat că ayatollahul Mojtaba Khamenei îl va înlocui pe tatăl său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Iranului.

Întrebat dacă are vreun mesaj pentru el, Trump a răspuns: „Nu am niciun mesaj pentru el. Absolut niciunul”. El a adăugat că are în minte pe altcineva pentru a conduce Iranul.

Președintele SUA vrea să preia strâmtoarea Ormuz

Transportul comercial prin Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, s-a oprit efectiv. Pe acest subiect, Donald Trump a declarat că SUA „ar putea face multe” în legătură cu strâmtoarea și a amenințat Iranul dacă va bloca calea navigabilă.

„Au tras tot ce aveau de tras și ar fi bine să nu încerce nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări… Dacă fac ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de el”,a amenințat Trump.

Președintele SUA a mai spus că strâmtoarea este deschisă acum și a afirmat că navele au intrat în strâmtoare, dar a spus că încă „se gândește să o preia”.



