Incidentul a avut loc pe 13 ianuarie, în jurul orei 6.20. Bărbatul a acționat cu premeditare, acoperind plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului său, un Peugeot de culoare albastru închis, cu zăpadă, pentru a evita identificarea.

Camerele de supraveghere ale stației de alimentare au surprins întreaga scenă, proprietarul a alertat autoritățile, care au folosit sistemul de monitorizare urbană pentru a identifica traseul mașinii.

În scurt timp, vehiculul a fost localizat pe o proprietate din zona Koźmin Wielkopolski, un oraș cu 6.000 de locuitori din vestul țării.

După ce inițial a negat implicarea, tânărul a recunoscut fapta în fața probelor prezentate de poliție, explicând că a recurs la furt din cauza dificultăților financiare și a necesității de a parcurge un drum urgent.

„A recunoscut că a comis infracțiunea din lipsă de resurse financiare și din necesitatea de a efectua o călătorie urgentă. În cele din urmă, a plătit suma datorată stației de alimentare și a fost sancționat cu o amendă substanțială în conformitate cu articolul 119 § 1 din Codul contravențiilor”, au declarat polițiștii.

Potrivit autorităților, furtul de combustibil poate fi considerat fie contravenție, fie infracțiune, în funcție de valoarea prejudiciului, fiecare caz fiind supus răspunderii legale.

