Potrivit unor relatări locale, forțele de securitate au ucis sâmbătă cel puțin 114 oameni, printre care și copii. În total, 440 de protestatari au fost uciși de la lovitura de stat militară până acum.

Reacțiile internaționale n-au întârziat.

Secretarul de stat american Antony Blinken s-a declarat „îngrozit” de „teroarea” instaurată de armata birmană.

We are horrified by the bloodshed perpetrated by Burmese security forces, showing that the junta will sacrifice the lives of the people to serve the few. I send my deepest condolences to the victims families. The courageous people of Burma reject the militarys reign of terror. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2021

Șefi Apărării din Australia, Canada, Danemarca, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Olanda, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Marea Britanie și SUA au semnat o scrisoare comună și amendează atrocitățile: „Condamnăm utilizarea forței letale împotriva persoanelor neînarmate de către forțele militare din Myanmar și serviciile de securitate asociate”.

Premierul brianic Dominic Raab a afirmat că junta a atins un „nou prag” în represiune.

ONU a evocat „rapoarte” despre „zeci de morţi, printre care copii, sute de răniţi”; secretarul general al organizaţiei, Antonio Guterres, a condamnat acest „masacru”.

Tom Andrews, raportorul special ONU, a spus că este timpul ca lumea să ia măsuri, dacă nu prin intermediul consiliului de securitate ONU, printr-un summit internațional de urgență: „Oamenii din Myanmar au nevoie de sprijinul lumii. Cuvintele nu sunt suficiente. A venit timpul pentru acțiuni robuste și coordonate”.

Delegația UE în Myanmar a descris sâmbăta drept „o zi de teroare și dezonoare”.

Această brutalitate a dus deja la o serie de condamnări şi sancţiuni internaţionale care afectează bunurile multor influenţi ofiţeri, printre care liderul lor, dar presiunea diplomatică a avut până acum un impact redus, notează publicația britancică.

Ţara din Asia de Sud-Est, 52.000.000 de locuitori, este scena unor ample proteste de stradă după puciul de la 1 februarie, în urma căruia armata a preluat puterea, arestându-i pe liderul de facto Aung San Suu Kyi şi pe preşedintele Win Myint.

Duminică sunt aşteptate noi manifestaţii pentru democraţie în Myanmar.

Foto: EPA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Citeşte şi:

Sindicalistul Ion Rădoi, acuzat că se află în spatele grevei de la metrou, replică-dură pentru ministrul Drulă: „Dacă eu sunt mafiot, hai să ne citim în paralel declarațiile de avere”

Atac sinucigaș cu bombă în apropierea unei catedrale din Indonezia. Cel puțin 10 persoane au fost rănite

După Bamboo, alte două cluburi din București riscă să fie închise după noi controale ale Poliției. Ce au descoperit polițiștii

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a înjurat un fan? Scandal monstru pe internet

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Primele detalii despre cum a murit patronul PRO TV. A existat un singur supravieţuitor

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)