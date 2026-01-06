Peñón de Vélez de la Gomera, o mică enclavă spaniolă lipită de coasta Marocului

Este vorba despre linia de doar 85 de metri care separă Marocul de mica enclavă spaniolă Peñón de Vélez de la Gomera, situată pe coasta Mediteranei, formată din nimic mai mult decât o stâncă.

China deține cea mai mare lungime cumulată a frontierelor terestre, totalizând aproximativ 22.475 km împărțiți cu 14 țări vecine. Cea mai lungă graniță internațională din lume între două țări este cea dintre Canada și Statele Unite ale Americii, de aproximativ 8.893 de kilometri, o frontieră formată din două secțiuni principale: granița cu Statele Unite continentale și granița statului Alaska cu nordul Canadei.

În contrast, cea mai scurtă graniță din lume se află la nivelul peninsulei Peñón de Vélez de la Gomera, de aproximativ 85 de metri, între Europa și Africa, care este și o stâncă („Peñón” este cuvântul spaniol pentru stâncă), precum și o enclavă spaniolă.

Istoria peninsulei care are o suprafață totală de 19.000 de metri pătrați

Peñón de Vélez de la Gomera este o peninsulă africană din Marea Mediterană, dar aparține teritoriului spaniol, având o suprafață de 19.000 de metri pătrați.

Ea a fost cucerită pentru prima dată de Spania în 1508, după care au avut loc repetate dispute și invazii de scurtă durată. Din 1564, Spania a reușit să apere destul de bine teritoriul. La acea vreme, era încă o insulă, nu o peninsulă ca astăzi, și era legată de localitatea La Isleta. O furtună din 1934 a dus la separarea celor două. Spania a păstrat teritoriul și după 1956, când Marocul și-a obținut independența, potrivit Travel Book.



Un incident teritorial a avut loc în 2012, când patru activiști marocani au ocupat stânca în numele Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla (Comitetul de coordonare pentru eliberarea Ceutei și Melillei). Bărbații au reușit să înlocuiască steagul spaniol arborat acolo cu steagul marocan – cel puțin pentru câteva minute, până când au fost copleșiți de forțele armate spaniole, relatează ziarul spaniol „El Mundo”.

Cum au intervenit trupele atât de repede? Răspunsul este simplu: acestea sunt singurii „locuitori” actuali ai Peñón de Vélez de la Gomera.

Deși acum este un obiectiv strict militar, în trecut, până la începutul secolului XX, pe stâncă au locuit și civili, populația ajungând în anumite perioade istorice la aproape 1.000 de persoane.

Accesul civililor pe peninsulă este strict interzis în prezent.

