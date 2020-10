Cea mai tânără victimă ucisă în biserica de la Nisa, înainte să moară: ”Spuneți-le copiilor mei că-i iubesc”

Potrivit sursei citate, femeia, înjunghiată de mai multe ori în biserică, a reușit să fugă printr-o uşă laterală cu ultimele puteri, și s-a prăbușit într-un bar din apropiere. Înainte de a muri, Simone Baretto Silva le-a transmis ultima ei dorință celor care îi acordau îngrijiri medicale: ”Spune-le copiilor mei că îi iubesc”.

”Guvernul brazilian anunţă, cu mare tristeţe, că una din persoanele ucise este o braziliancă în vârstă de 44 de ani, mamă a trei copii, care locuieşte în Franţa”, a informat ministerul într-un comunicat publicat joi seara.

O a doua victimă este paracliserul bazilicii, Vincent Loqués, tatăl a doi copii, în vârstă de 55 de ani al bisericii. Acesta a suferit, la rândul său, o tăietură adâncă la nivelul gâtului, a declarat procurorul Jean-Francois Ricard într-o scurtă declaraţie de presă, potrivit Agerpres.



A treia victimă nu a fost numită. Era o femeie în vârstă de 60 de ani care se dusese la bazilica Notre-Dame joi dimineață să se roage când a fost atacată brutal în interiorul bisericii. Surse din poliție au declarat că i s-a tăiat gâtul profund, iar ucigașul a părut ”hotărât să o decapiteze”.

Un exemplar al Coranului, două telefoane, un cuţit cu o lamă de 17 cm, folosit în atac, precum şi alte două cuţite neutilizate au fost găsite la locul atacului, au precizat autoritățile franceze.

Parchetul Naţional Antiterorist (PNAT) a deschis o anchetă pentru ”asasinat şi tentativă de asasinat având legătură cu o faptă teroristă”.

Atacatorul este un tunisian de 21 de ani, Brahim Aouissaoui, care se află internat, în afara oricărui pericol, după ce a fost împuşcat de 14 ori de poliția franceză și forțele speciale. În momentul arestării, el a repetat în numeroase rânduri cuvintele „Allah Akbar” când era încătuşat şi i se acordau îngrijiri medicale.

Atacul a fost comis în ziua în care musulmanii celebrează naşterea profetului Mohamed.

Potrivit grupului de monitorizare SITE Intelligence, jihadiştii au sărbătorit atacul terorist de la Nisa, în timp ce susţinătorii ISIS şi al-Qaeda îndeamnă la mai multe atacuri împotriva Franţei într-o propagandă online dezgustătoare.



