Amorphophallus titanum, o atracție pentru public

Această plantă gigantică, originară din Sumatra, înflorește doar o dată la câțiva ani, dar când o face, produce cea mai mare inflorescență din regnul vegetal. Mirosul său puternic de carne putredă atrage insectele care caută cadavre pentru depunerea ouălor, facilitând astfel polenizarea.

În 2018 și 2021, când „David” a înflorit, mii de vizitatori au venit să vadă acest spectacol rar. Conform Spiegel, planta tocmai formase o frunză care s-a ofilit la sfârșitul lunii septembrie, după care bulbul a fost acoperit cu pământ.

„La o verificare, grădinarii au constatat că bulbul a dispărut.”

Impactul furtului

Furtul a fost descoperit în timpul unei inspecții de rutină. Un angajat al Grădinii Botanice a declarat:

„Furtul plantei ne afectează profund. Mulți locuitori din Dortmund așteptau următoarea înflorire. Sperăm că hoții își vor regreta decizia și îl vor aduce înapoi pe David”.

Grădina Botanică a depus o plângere la poliție. Deși valoarea materială a plantei este greu de estimat, pierderea este semnificativă pentru Grădina Botanică și orașul Dortmund.

Caracteristici ale plantei furate

Bulbul furat cântărea între 20 și 30 de kilograme. Planta face parte din familia Araceae și este cunoscută pentru ciclul său de viață neobișnuit.

Înflorirea sa durează doar câteva zile, dar atrage un număr mare de vizitatori datorită dimensiunilor sale impresionante și mirosului distinct.