Construită în jurul anului 1700, casa situată pe strada Poarta Șchei nr. 13 cuprinde 12 apartamente. Imobilul a fost încadrat acum în clasa I de risc seismic.

În februarie anul trecut, unul dintre pereți s-a prăbușit din cauza unor lucrări realizate fără autorizație, fapt ce a dus la deschiderea unui dosar penal și la oprirea intervențiilor, pentru a preveni afectarea altor apartamente.

În total, aproape 10.000 de imobile vor fi supuse expertizei vizuale. Pentru cele identificate cu risc, proprietarii vor trebui să realizeze expertiza tehnică, iar clădirile încadrate în clasa I vor necesita consolidare.

Primăria va asigura expertizele tehnice pentru imobilele aflate în proprietatea municipiului.

Pentru o parte dintre acestea, procedura a fost deja finalizată, iar vineri Consiliul Local urmează să actualizeze Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Brașov.