Povestea casei lui Hagi Prodan

Clădirea se află pe strada Democrației, la numărul 2, și este considerată un monument istoric de mare valoare. Arhitectul Grigore Ionescu scria în 1982 că este „un exemplar foarte valoros şi rar, dacă nu chiar unicul care ni s-a păstrat, de acest tip de arhitectură civilă orăşenească”.

Casa a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar fata primului proprietar, Marița, a primit-o drept zestre la căsătoria cu negustorul Ivan Hagi Prodan, care făcea parte din elita comercianților locali, având legături cu târgurile importante din zonă. Mai târziu, la începutul secolului XX, urmașii Mariței au vândut imobilul Primăriei, care intenționa să îl demoleze. Salvarea a venit din partea arhitectului Toma T. Socolescu, care a reușit să convingă autoritățile să păstreze clădirea.

După Primul Război Mondial, imobilul a fost reparat și transformat în primul muzeu al orașului, „Muzeul Prahovei”. În 2005, a fost redeschis publicului sub numele actual, fiind administrat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

O casă cu parfum oriental

Din punct de vedere arhitectural, casa este construită după modelul tradițional al locuințelor românești vechi, dar păstrează și influențe orientale. Are un pridvor decorat cu motive florale și patru încăperi dispuse simetric, separate de un vestibul ce se termină cu un sacnasiu poligonal.

Interiorul surprinde prin detaliile de finețe: pereții sunt împodobiți cu chilimuri, iar plafonul din lemn sculptat în motive stelate pare realizat cu migală extremă. Printre picturile din casă se află și portretele Maritei și ale ginerelui său, realizate de artiști anonimi.

Obiecte vechi de două secole și jumătate

Vizitatorii pot descoperi aici numeroase obiecte de patrimoniu. Printre ele se numără icoana adusă de Hagi Prodan de la Ierusalim, arme de foc din secolul al XIX-lea, dar și obiecte casnice de mare valoare.

În bucătărie, ibricele din alamă amintesc de cafeaua turcească, iar narghilelele și vasele de ars mirodenii dau încăperii un aer oriental. De asemenea, pot fi admirate un pat cu stâlpi sculptați, un instrument folosit pentru încălzirea patului pe timp de iarnă, farfurii din argint lucrate la Viena, dar și o masă și scaune în stil florentin.

Monument istoric deschis vizitatorilor

Astăzi, Casa Hagi Prodan este deschisă publicului și poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 9.00 și 17.00, ultima intrare fiind la 16.30.

Această clădire este nu doar cea mai veche din Ploiești, ci și o mărturie vie a istoriei orașului, o dovadă că patrimoniul poate fi salvat dacă există voință și respect pentru trecut.

„Distrugerea caselor de patrimoniu a fost ani la rând un fenomen crunt, care a văduvit inclusiv Ploieștiul”, notează reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Printre blocuri și clădiri moderne, casa veche de 240 de ani amintește de vremurile în care Ploieștiul era un important târg de negustori și de oamenii care au știut să o protejeze pentru generațiile viitoare.

