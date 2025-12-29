Lista Interpol a celor mai căutați infractori din Balcani a fost revizuită

Deși pe numele lor au fost emise mandate publice de arestare, iar cetățenii sunt încurajați să ofere informații, mulți dintre aceștia reușesc să se sustragă justiției timp de ani întregi, folosind identități false, documente contrafăcute și chiar cetățenii obținute ilegal.

În acest an, Europol a revizuit lista celor mai căutați infractori, printre care se află și Nikola Stanković, suspect de crime la comandă și trafic internațional de droguri, care se află încă în libertate.

Totuși, cel mai cunoscut nume în rândul serviciilor europene de securitate rămâne Radoje Zvicer, liderul clanului Kavaka, condamnat în lipsă la 16 ani de închisoare pentru trafic de cocaină. De ani, acesta reușește să evite arestarea folosind documente false și identități multiple.

Pe listă figurează și Marijana Mijailović, cetățean austriac de origine sârbă, suspectată de fraudă și extorcare de fonduri prin intermediul unor ritualuri înșelătoare.

Expertul în securitate Ratomir Antonović afirmă că este vorba despre membri de vârf ai clanurilor Skaljar și Kavak, pe numele cărora există mandate internaționale Interpol pentru trafic de droguri și infracțiuni grave împotriva vieții.

El a menționat și cazuri din Muntenegru, inclusiv cel al unui suspect implicat în uciderea unui student în Mirijevo, dar și faimoșii hoți de bijuterii cunoscuți drept „Panterele Roz”, responsabili pentru jafuri spectaculoase în muzee și locații extrem de bine securizate, precum Luvrul.

Un „loc” pe lista Interpol, simbol de prestigiu în lumea interlopă

Potrivit lui Antonović, includerea pe lista Interpol a celor mai căutați a devenit, paradoxal, un simbol de prestigiu în lumea interlopă.

Antonović subliniază că acești indivizi sunt extrem de periculoși, iar capturarea lor reprezintă o prioritate pentru serviciile internaționale de securitate. Infractorii profită de resursele financiare uriașe pentru a evita justiția, investind în noi identități și cetățenii.

Analistul politic și expertul în terorism Dževad Galijašević explică faptul că „un mandat roșu de arestare Interpol poate fi eludat, dacă sunt mulți bani în joc”, inclusiv prin achiziționarea cetățeniei în alte state și modificarea aspectului fizic.

În lipsa controalelor biometrice eficiente la frontieră, trecerea granițelor devine relativ ușoară.

Serbia se confruntă cu zeci de mandate Interpol emise pe numele cetățenilor săi de alte state, precum Bosnia și Herțegovina, Ungaria, Cehia sau Brazilia, pentru fapte ce includ violențe, trafic de droguri și crime de război.

Cei mai mulți infractori căutați din zona Balcanilor sunt din Muntenegru

Muntenegru se află pe primul loc în regiune în privința numărului de mandate internaționale active, cu peste 280 de cetățeni căutați pentru infracțiuni legate de crima organizată, droguri și furturi grave.

Potrivit experților, persoanele aflate pe lista roșie Interpol reprezintă o amenințare majoră la adresa securității internaționale, iar prinderea lor este esențială.

Galijašević atrage însă atenția asupra slăbiciunii statelor din regiune, menționând că în Muntenegru traficul de droguri și contrabanda cu tutun au ajuns să domine economia, în detrimentul potențialului turistic.

În aceste condiții, tolerarea unor astfel de activități face ca aplicarea mandatelor Interpol în țările de origine să fie adesea iluzorie.

Vânătoarea celor mai căutați infractori scoate în evidență capacitatea de adaptare a rețelelor criminale, în timp ce factorii politici, lacunele legislative și influența banilor încetinesc acțiunile forțelor de ordine.

Combaterea crimei organizate rămâne un proces de durată, iar succesul depinde de cooperarea internațională reală și de hotărârea instituțiilor de a pune legea mai presus de interesele obscure.