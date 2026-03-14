Șoferul care face haos în sensul giratoriu

Aceste comportamente nu sunt doar neplăcute, dar pot deveni și periculoase, scriu jurnaliștii de la Blick.

Sensurile giratorii par simple, dar în practică devin adesea locul unde apar cele mai multe greșeli. Unii șoferi opresc fără motiv înainte de intrare, chiar dacă drumul este liber. Alții intră brusc, fără să acorde prioritate sau fără să semnalizeze corect. Rezultatul este un trafic blocat și multă nervozitate.

Șoferul care nu accelerează pe banda de intrare

Un alt tip de șofer des întâlnit este cel care intră pe autostradă fără să accelereze suficient. Deși banda de intrare este gândită pentru a ajunge la viteza traficului, unii conduc cu 70–80 km/h și îi obligă pe ceilalți să frâneze brusc.

Cel care face zgomot doar ca să impresioneze

Există și șoferi care accelerează puternic în oraș doar pentru a face cât mai mult zgomot cu mașina. Pentru ceilalți participanți la trafic, dar și pentru locuitorii din zonă, acest comportament este mai degrabă deranjant decât impresionant.

Șoferul care nu lasă pe nimeni să intre

În zonele unde traficul trebuie să se îmbine, unii conducători auto reduc intenționat distanța față de mașina din față pentru a nu lăsa pe nimeni să intre pe bandă. Pentru câteva secunde câștigate, aceștia pot bloca intersecții întregi.

Cel care merge încet, dar nu lasă pe nimeni să depășească

Unii șoferi conduc constant sub limita de viteză, dar accelerează exact în momentul în care cineva încearcă să îi depășească. Situația creează cozi lungi de mașini și frustrare în trafic.

Șoferul care stă lipit de mașina din față

Un alt comportament extrem de enervant este condusul prea aproape de mașina din față. Pe lângă faptul că pune presiune pe ceilalți șoferi, această practică este și foarte periculoasă.

Cel care nu semnalizează

Mulți șoferi folosesc semnalizatoarele prea târziu sau deloc. Uneori semnalizează abia după ce au început manevra sau chiar când sunt deja în curbă. Acest lucru creează confuzie și poate duce la accidente.

„Stăpânul benzii din mijloc”

Pe autostradă există și șoferii care rămân permanent pe banda din mijloc, chiar dacă banda din dreapta este liberă. De multe ori o fac pentru că urmează o ieșire peste câțiva kilometri sau pur și simplu din obișnuință.

Șoferul care stă pe telefon

Utilizarea telefonului mobil la volan rămâne una dintre cele mai periculoase greșeli. Cei care citesc sau scriu mesaje devin mai lenți în reacții și pot pune în pericol toți participanții la trafic.

„Frâna de răzbunare”

Pe primul loc în topul comportamentelor enervante se află șoferii care reacționează agresiv. Uneori, după o depășire sau o manevră care nu le convine, frânează intenționat în fața altor mașini pentru a „da o lecție”.

Potrivit Blick, acesta este unul dintre cele mai periculoase comportamente întâlnite în trafic.

