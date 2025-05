Într-o demonstraţie de unitate, la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin şi-a găzduit aliaţii la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie, cei patru lideri au sosit la Kiev pentru a-și exprima sprijinul pentru Ucraina și a purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Susținem organizarea negocierilor de pace cât mai curând posibil, suntem pregătiți să discutăm implementarea tehnică a armistițiului și să ne pregătim pentru un acord de pace complet”, au transmi cei patru șefi de stat într-o declarație comună publicată pe site-ul guvernului britanic.

Comentând sosirea liderilor Franței, Poloniei, Marii Britanii și Germaniei în Ucraina, Andrii Yermak, șeful Biroului Președintelui ucrainean, a declarat că „trebuie să forțăm Moscova să accepte un armistițiu”.

#Macron, #Starmer, #Merz and #Tusk arrive in Kyiv for a meeting of the „coalition of the resolute”!#Ukraine https://t.co/fXEYJP679o pic.twitter.com/0OxAD0ftOe