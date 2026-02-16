Tot meniul este pregătit pe grătar

Chef Bittor Arguinzoniz, recunoscut pentru măiestria sa în arta grătarului, transformă ingrediente simple, precum laptele sau carnea de vită, în preparate culinare de neuitat.

Bittor Arguinzoniz lucrează într-o bucătărie dotată cu grătare personalizate, proiectate chiar de el. Preparatele sunt gătite exclusiv pe grătar, fără tehnici de gastronomie moleculară, punând în evidență aromele naturale ale ingredientelor de cea mai bună calitate.

„Ingredientul este rege”, susține chef-ul. Printre preparatele emblematice se numără crevetele roșu Palamós, fript simplu și servit fără alte adaosuri, și mozzarella proaspătă, obținută de la bivolii chef-ului, însoțită de o felie de roșie suculentă.

Cum arată meniul celui mai bun restaurant din Europa

Cea mai bună alegere este meniul de degustare, care cuprinde 14 preparate servite în sala de mese spațioasă, cu vedere spre piața satului. Printre delicatese se numără cârnații chorizo făcuți în casă, anghilele tinere și castravetele de mare cu fasole verde.

Felul principal, cotletul de vită fript pe cărbuni, este vedeta incontestabilă a meniului.

„Textura sa incredibil de fragedă și aroma extraordinară asigură că farfuria este aproape întotdeauna trimisă înapoi curată”, spun cei care l-au încercat.

Povestea chef-ului Bittor Arguinzoniz

Chef Bittor Arguinzoniz s-a născut chiar lângă locul unde se află acum restaurantul. Crescut într-o casă fără electricitate sau gaz, el și-a dezvoltat pasiunea pentru gătitul pe foc în urmă cu peste 30 de ani.

În ciuda premiilor și a recunoașterii internaționale, inclusiv premiul Chefs’ Choice și clasamentele constante în „The Worlds 50 Best Restaurants” din 2009, chef-ul rămâne modest.

„În tot ce fac, încerc să păstrez esența ingredientelor și să ofer o experiență autentică”, afirmă Arguinzoniz.

Restaurantul de top oferă un serviciu de 4.000 de euro numit Maridaje

Influencerul și avocatul spaniol Alberto de Luna a stârnit controverse după ce a dezvăluit pe Instagram detalii despre o petrecere de burlac organizată pentru cel mai bun prieten al său, desfășurată la celebrul restaurant Etxebarri, clasat printre cele mai bune din lume.

Nota de plată: 5.829,50 euro pentru patru persoane, din care 4.000 euro au fost cheltuiți pe vinuri.

Conform lui de Luna, scopul a fost să transforme evenimentul într-o „masă de neuitat”, evitând tradiționalele petreceri cu costume și alcool excesiv. La Etxebarri, fiecare meniu de degustare a costat 280 euro, fiind completat cu delicatese precum caviar, homar și anghile. Însă prețul maridajului a fost cel care a atras atenția: 4.000 euro pentru vinuri servite celor patru participanți.

„Sfatul meu: mergeți în patru persoane, cu minimum 1.000 de euro de persoană, și zero toleranță pentru însoțitori plictisitori, zgârciți, pretențioși sau care spun «eu nu mănânc asta”», a scris de Luna.

El a adăugat că vizitarea restaurantului fără a comanda anșoa, homar și caviar „ar trebui să fie pedepsită de lege”.

Un loc la cel mai bun restaurant din Europa din 2025, aproape imposibil de obținut

Etxebarri, deținător a două stele Michelin și inclus în multiple ediții ale „The Worlds 50 Best Restaurants”, este renumit pentru preparatele sale sofisticate.

Accesul este însă limitat la doar 40 de locuri disponibile zilnic, la prânz, ceea ce face rezervările extrem de dificile.

„Înainte să întrebați cum puteți obține o masă, vă economisesc timpul: 40 de locuri, doar la prânz și mii de cereri în fiecare săptămână. De aici, fiecare să tragă propriile concluzii”, a explicat avocatul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE