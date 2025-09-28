Crimă, jaf și trafic de arme

Ofițerii de securitate le-au arătat călugărilor o fotografie a părintelui Siluan, cel mai apropiat ajutor al lui Serghie, și l-au căutat printre ei. Toți bărbații cu barbă au fost comparați cu imaginea din fotografie.

În cele din urmă, 19 persoane au fost duse la secția de poliție pentru identificare, dar au fost eliberate curând – Siluan nu se număra printre ele. Percheziția în incinta mănăstirii a durat aproximativ 10 ore, timp în care toate incintele au fost verificate de mai multe ori.

În dimineața zilei de 26 februarie, s-a aflat că raidul făcea parte dintr-un dosar penal care implica uciderea a trei persoane, jaf și trafic ilegal de arme. Dosarul fusese deschis cu mult timp în urmă, încă din februarie 1999.

Suspectul în acest caz era părintele Siluan (Andrei Kuznețov, pe numele său adevărat), asistentul fostului stareț Serghie (născut Nikolai Romanov), care fusese reținut anterior.

Recompensă de un milion de ruble

Pe 6 martie, aproximativ 300 de forțe de securitate au continuat căutarea lui Kuznețov în schiturile izolate ale mănăstirii, situate în districtele Alapaevski și Turinski din regiunea Sverdlovsk, dar fără niciun rezultat.

Poliția din Rusia a oferit un milion de ruble pentru informații despre el, dar nici așa nu s-a reușit capturarea suspectului. Părintele Siluan și-a făcut probabil bagajele și a părăsit chilia cu câteva zile înainte de percheziție sau a fugit în pădure în primele minute ale asaltului.

Acuzațiile aduse părintelui Siluan au provocat reacții mixte în rândul personlului de la Mănăstirea Sredneuralsk. Unii nu credeau că monahul ar putea fi implicat în crime. Alții însă au recunoscut că ar putea avea un trecut întunecat, dar au spus că s-a pocăit.

„L-a făcut garda sa personală”

Părintele Siluan a apărut pentru prima dată la Mănăstirea Sredneuralsk în vara anului 2015, potrivit călugărilor. În acea perioadă, el și starețul Serghie îl vizitau adesea pe arhimandritul Naum din Moscova. Siluan era copilul spiritual al părintelui Naum, care l-a binecuvântat să intre sub protecția spirituală a părintelui Serghie. Serghie susținea că Siluan fusese cândva garda de corp a arhimandritului Naum.

„Părintele Serghie a avut încredere în el; nu a fost o coincidență că l-a făcut garda sa personală”,

a spus unul dintre duhovnicii mănăstirii. Un pelerin l-a descris pe părintele Siluan ca fiind „mare și impunător”. „Nimeni nu voia să se certe cu el”. La mănăstire, Silouan avea reputația de persoană deschisă și bună, foaarte apropiat de copii, cărora le dădea mereu dulciuri.

Una dintre enoriașe a spus că acesta nu a lipsit niciodată de la slujbe. „Siluan este mereu prezent în biserică, stând deoparte, observând. Nu l-am auzit niciodată rostind un cuvânt aspru; a răspuns la fiecare întrebare și a dat sfaturi”, a spus ea.

„Bărbații de acolo sunt ciudați”

Unii însă și-au dat seama că Siluan ar fi putut fi un criminal care se ascunde. Vorbind cu jurnaliștii, o apropiată a mănăstirii a povestit : „Bărbații de acolo sunt ciudați. Ce bărbat normal s-ar gândi vreodată să se stabilească într-o mănăstire de femei?”

Potrivit acesteia, bărbații de acolo serveau cel mai adesea ca gardieni ai lui Romanov. „Toți sunt puternici și sănătoși; nu am văzut pe nimeni altcineva acolo”, a remarcat ea. Cu toate acestea, majoritatea pelerinilor nu au fost deranjați de trecutul lui Siluan sau de ceilalți oameni care stăteau la mănăstire.

O enoriașă pe nume Olga le -a explicat reporterilor: „Când o persoană depune jurăminte monahale, persoana anterioară moare, iar o persoană nouă, cu un nume nou, se naște în monahism. Prin urmare, în mănăstiri, nu este niciodată obișnuit să se întrebe despre trecut. Ceea ce contează este cum trăiește o persoană în prezent după pocăință și jurăminte”, a spus ea.

Pe lista celor mai vânați criminali

În iulie 2025, Ministerul Afacerilor Interne și-a actualizat lista celor mai căutați criminali din Rusia. Aceasta includea 11 persoane – ucigași, bandiți, maniaci și alții. Majoritatea acestor persoane erau fugare de peste 10 ani. Lista îl includea și pe Andrei Kuznețov, cunoscut la Mănăstirea Sredneuralsk drept Părintele Siluan.

Kuznețov s-a născut pe 23 octombrie 1974, în Polevskoy, regiunea Sverdlovsk, fiind cunoscut în cercurile criminale sub numele de „Rizhiy ”. În aprilie 1996, a fost condamnat pentru jaf la opt ani de închisoare. Un an mai târziu, Kuznețov a fost eliberat condiționat.

Cu toate acestea, în 1998, a primit o nouă condamnare: șase luni de închisoare pentru furt. 1999, Kuznețov a organizat un atac armat în Ekaterinburg și au jefuit o familie de comercianți. Atacul s-a soldat cu uciderea a trei persoane.

Kuznețov a reușit să scape, fugind în Osetia de Nord, în timp ce cei doi complici au fost capturați. În 2001, când a fost plasat pe lista federală de persoane căutate, se mutase deja la Moscova, apoi locuise în Kamchatka timp de aproximativ 10 ani.

În timp ce se ascundea de poliție, și-a schimbat data nașterii și numele de familie de mai multe ori. În 2015 a ajuns în regiunea Sverdlovsk, unde a găsit refugiu în mănăstirea de femei din Sredneuralsk, condusă de Serghie. Siluan nu a fost niciodată prins. El rămâne în continuare pe lista persoanelor căutate de guvernul federal.

