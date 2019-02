Polițiștii din Capitală l-au prins sâmbătă noaptea, chiar în timp ce viola o femeie într-o clădire dezafectată din sectorul 1 al Capitalei. Violatorul o deposedase și de suma de 500 de euro, pe care femeia o avea asupra ei, banii find găsiți de polițiști. Polițiștii au constatat că cu puțin timp înainte, violatorul în serie mai făcuse o victimă

'La data de 23.02.2019 in jurul orei 00.15 , Sectia 5 Poliție a fost sesizată de către o tânără de 34 ani, cu privire la faptul că in seara zilei de 22 februarie a.c., după ce ieșit de la metrou , a fost acostată de un bărbat, care sub amenințare cu un obiect tăietor – înțepător , a condus-o intr-o baracă de pe un teren viran, unde a fost agresată fizic si obligată să întrețină raporturi sexuale cu acesta.

În urma investigațiilor efectuate , in noaptea de 22/23 februarie a.c. bărbatul a fost prins in flagrant de către polițiști ai Sectorului 1, în timp ce agresa fizic o altă victimă, in varsta de 27 ani, obligând-o să întrețină raporturi sexuale, intr-o cladire dezafectată, de pe un alt teren viran, tot din sectorul 1.

De asemenea, bărbatul ar fi deposedat victima de suma de 500 euro, bani ce au fost găsiți asupra sa în momentul depistării' se arată într-un comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Individul a fost reținut urmând a fi prezentat magistraților în vederea emiterii unui mandat de arestare preventivă.

Ultima faptă a violatorului în serie fusese în 2014, atunci când violase chiar pe mama unui procuror. În numai patru ani, a ieșit din nou din închisoare.

Bărbatul, care are un cazier impresionant, și-a petrecut aproape jumătate din viață după gratii. Despre „Frențer”, anchetatorii știu că preferă femeile trecute de prima tinerețe și uneori ia cu el unele obiecte care aparțin victimelor. Ultima faptă a fost comisă în anul 2014, în parcul Crâng din Buzău, la numai o lună după ce fusese eliberat condiționat. Atunci, Fentzel ar fi violat-o chiar pe mama unui procuror DIICOT.

