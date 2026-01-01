Turnul principal nr. 5 al podului feroviar-autostradal Xihoumen, situat în orașul Zhoushan din provincia Zhejiang, a fost finalizat pe 30 decembrie 2025. Structura atinge o înălțime impresionantă de 294 de metri, echivalentul unei clădiri cu aproximativ 100 de etaje.

Turnul face parte din podul Xihoumen Highway-Railway, un proiect strategic care deservește atât calea ferată Ningbo-Zhoushan, cât și autostrada Ningbo-Zhoushan, facilitând traversarea canalului Xihoumen.

Are o înălțime de 294 de metri, aproximativ cea a unei clădiri de 100 de etaje Foto: Hepta

Este primul turn principal finalizat de-a lungul întregii linii feroviare Ningbo–Zhoushan, marcând o etapă-cheie în construcția proiectului.

Potrivit autorităților chineze, turnul stabilește un nou record mondial: cel mai înalt turn de pod maritim, fiind proiectat să reziste condițiilor dificile din largul mării, inclusiv vânturilor puternice, coroziunii și activității seismice. Lucrările au implicat tehnologii avansate și un efort complex de coordonare, având în vedere amplasarea în mediul marin.

Muncitori lucrează la șantierul turnului principal nr. 5 al podului rutier-feroviar Xihoumen, 30 decembrie 2025 Foto: Hepta

Podul Xihoumen este considerat un proiect de importanță majoră pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din estul Chinei, contribuind la îmbunătățirea conectivității între zonele de coastă și la susținerea creșterii economice regionale.

Recent, China a inaugurat cel mai lung tunel de autostradă din lume, construit în condiții extreme în munții Tianshan. Are o lungime de 22,13 kilometri și reduce drastic timpul de traversare a zonei montane: de la minimum 7 ore la 3 ore și jumătate.

În 2025, China a dat în folosință și cel mai înalt pod din lume, care transformă un drum de două ore într-unul de doar două minute.

Cu toate acestea, sunt și cazuri în care construcțiile chinezești nu rezistă: Podul Hongqi s-a prăbușit parțial în Sichuan, pe 11 noiembrie, la doar câteva luni după inaugurare.

