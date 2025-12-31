Un proiect colosal la 3.000 de metri altitudine

Forarea tunelului Tianshan Shengli s-a desfășurat la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri, într-un relief extrem de dificil.

Lucrările au fost finalizate în doar patru ani, performanță considerată una dintre cele mai rapide din lume pentru un tunel de asemenea dimensiuni și complexitate.

Condițiile au fost extreme: o varietate mare de structuri geologice și temperaturi care, iarna, pot coborî până la -42 de grade Celsius.

Finalizarea forării a fost anunțată la 30 decembrie 2024, iar după un an de lucrări interioare, carosabil, sisteme de ventilație, ieșiri de urgență și infrastructură rutieră completă, tunelul a fost inaugurat oficial, pe 26 decembrie 2025.

Două tunele rutiere și unul de evacuare

Tunelul este format din:

două galerii separate, câte una pentru fiecare sens de mers

un tunel central, dedicat evacuării și mentenanței

Fiecare sens de circulație are două benzi și bandă de urgență, ceea ce îl diferențiază clar de alte tuneluri foarte lungi din lume.

Într-un punct central, masa de munte de deasupra tunelului atinge 1.112 metri, iar cea mai lungă galerie de evacuare măsoară 700 de metri, fiind considerată cea mai lungă și mai înaltă de acest tip la nivel mondial.

Autostrada care schimbă complet traversarea munților Tianshan

Tunelul Tianshan Shengli face parte dintr-o autostradă de 324,7 kilometri, construită în regiunea Xinjiang Uygur, care asigură pentru prima dată o traversare rapidă, sigură și continuă a lanțului muntos Tianshan.

Anterior, șoferii erau nevoiți să parcurgă:

drumuri înguste și sinuoase de munte

urcări până la 4.000 de metri altitudine

trasee adesea închise din cauza condițiilor meteo

Drumul dura minimum 7 ore, iar siguranța era adesea compromisă, acum, traversarea munților este posibilă în 3 ore și jumătate pe autostradă.

17 tuneluri și 36 de poduri într-o singură regiune

Tunelul record nu este singura realizare inginerească de pe acest traseu.

În porțiunea centrală a autostrăzii, de 116 kilometri, cea mai dificilă din punct de vedere al reliefului, au fost construite: 17 tuneluri și 36 de poduri mari și medii.

Împreună, acestea însumează aproape 70 de kilometri de infrastructură construită în munți, cu porțiuni în care un tunel se termină și începe altul după doar câteva zeci de metri de viaduct.

Cum se compară cu alte tuneluri celebre din lume

Deși există tuneluri mai lungi în alte țări, acestea nu îndeplinesc aceleași condiții:

Norvegia are un tunel de 24,5 km, dar este drum național, cu limită strictă de viteză

Elveția deține recordul absolut de lungime cu tunelul feroviar Gotthard (57 km), însă acesta este destinat exclusiv trenurilor

versiunea rutieră a Gotthard are doar 17 km și, timp de decenii, a funcționat cu un singur tunel pentru ambele sensuri

De altfel, în prezent se construiește cel mai lung tunel feroviar, care va lega Austria și Italia și va avea o lungime totală de 64 de kilometri.

Tunelul din China este primul tunel rutier din lume de peste 22 km care dispune încă de la inaugurare de două sensuri separate, câte două benzi și bandă de urgență.

Tunelul Tianshan Shengli nu este doar un record mondial, ci și o investiție strategică majoră, care reduce masiv timpul de transport, crește siguranța rutieră și facilitează dezvoltarea economică a regiunii Xinjiang.

Prin această nouă construcție, China își consolidează poziția de lider global în proiecte de infrastructură realizate în cele mai dificile condiții naturale.

Recent, cel mai înalt pod din lume, dat în folosință în China: transformă un drum de două ore într-unul de doar două minute.

