Un proiect colosal la 3.000 de metri altitudine

Forarea tunelului Tianshan Shengli s-a desfășurat la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri, într-un relief extrem de dificil. 

Lucrările au fost finalizate în doar patru ani, performanță considerată una dintre cele mai rapide din lume pentru un tunel de asemenea dimensiuni și complexitate.

Condițiile au fost extreme: o varietate mare de structuri geologice și temperaturi care, iarna, pot coborî până la -42 de grade Celsius.

tunelul Houxia (stânga) și tunelul Haxionggou de pe autostrada Urumqi-Yuli din regiunea autonomă Xinjiang Uygur din nord-vestul Chinei.
Foto: China Daily

Finalizarea forării a fost anunțată la 30 decembrie 2024, iar după un an de lucrări interioare, carosabil, sisteme de ventilație, ieșiri de urgență și infrastructură rutieră completă, tunelul a fost inaugurat oficial, pe 26 decembrie 2025.

Două tunele rutiere și unul de evacuare

Tunelul este format din:

  • două galerii separate, câte una pentru fiecare sens de mers
  • un tunel central, dedicat evacuării și mentenanței

Fiecare sens de circulație are două benzi și bandă de urgență, ceea ce îl diferențiază clar de alte tuneluri foarte lungi din lume.

Într-un punct central, masa de munte de deasupra tunelului atinge 1.112 metri, iar cea mai lungă galerie de evacuare măsoară 700 de metri, fiind considerată cea mai lungă și mai înaltă de acest tip la nivel mondial.

Un vehicul trece prin tunelul Tianshan Shengli, cel mai lung tunel de autostradă din lume, în regiunea autonomă Xinjiang Uygur.
O mașină trece prin tunelul Tianshan Shengli, cel mai lung tunel de autostradă din lume, în regiunea autonomă Xinjiang Uygur. Foto: China Daily

Autostrada care schimbă complet traversarea munților Tianshan

Tunelul Tianshan Shengli face parte dintr-o autostradă de 324,7 kilometri, construită în regiunea Xinjiang Uygur, care asigură pentru prima dată o traversare rapidă, sigură și continuă a lanțului muntos Tianshan.

Anterior, șoferii erau nevoiți să parcurgă:

  • drumuri înguste și sinuoase de munte
  • urcări până la 4.000 de metri altitudine
  • trasee adesea închise din cauza condițiilor meteo

Drumul dura minimum 7 ore, iar siguranța era adesea compromisă, acum, traversarea munților este posibilă în 3 ore și jumătate pe autostradă.

17 tuneluri și 36 de poduri într-o singură regiune

Tunelul record nu este singura realizare inginerească de pe acest traseu. 

În porțiunea centrală a autostrăzii, de 116 kilometri, cea mai dificilă din punct de vedere al reliefului, au fost construite: 17 tuneluri și 36 de poduri mari și medii.

Împreună, acestea însumează aproape 70 de kilometri de infrastructură construită în munți, cu porțiuni în care un tunel se termină și începe altul după doar câteva zeci de metri de viaduct.

Cum se compară cu alte tuneluri celebre din lume

Deși există tuneluri mai lungi în alte țări, acestea nu îndeplinesc aceleași condiții:

  • Norvegia are un tunel de 24,5 km, dar este drum național, cu limită strictă de viteză
  • Elveția deține recordul absolut de lungime cu tunelul feroviar Gotthard (57 km), însă acesta este destinat exclusiv trenurilor
  • versiunea rutieră a Gotthard are doar 17 km și, timp de decenii, a funcționat cu un singur tunel pentru ambele sensuri

De altfel, în prezent se construiește cel mai lung tunel feroviar, care va lega Austria și Italia și va avea o lungime totală de 64 de kilometri.

Tunelul din China este primul tunel rutier din lume de peste 22 km care dispune încă de la inaugurare de două sensuri separate, câte două benzi și bandă de urgență.

Tunelul Tianshan Shengli nu este doar un record mondial, ci și o investiție strategică majoră, care reduce masiv timpul de transport, crește siguranța rutieră și facilitează dezvoltarea economică a regiunii Xinjiang.

Prin această nouă construcție, China își consolidează poziția de lider global în proiecte de infrastructură realizate în cele mai dificile condiții naturale.

Recent, cel mai înalt pod din lume, dat în folosință în China: transformă un drum de două ore într-unul de doar două minute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Pană de curent masivă în regiunea Moscova: peste 600.000 de abonați au rămas fără electricitate
 1 comentariu
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Nerasist 31.12.2025, 14:18

La noi au fost construite special să ocolească cât mai mult.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Dezvăluirile făcute de Andreea Esca, după 25 de ani de căsătorie cu Alexandre Era. Ce a mărturisit prezentatoarea: „Mai târziu o să-și dea seama că...”
Elle.ro
Dezvăluirile făcute de Andreea Esca, după 25 de ani de căsătorie cu Alexandre Era. Ce a mărturisit prezentatoarea: „Mai târziu o să-și dea seama că...”
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Ciomăgeala de Anul Nou de la Ruginoasa, oprită de jandarmi cu lacrimogene
Știri România 15:59
Ciomăgeala de Anul Nou de la Ruginoasa, oprită de jandarmi cu lacrimogene
Trafic blocat pe Autostrada A4, spre Valu lui Traian, după un accident în lanț cu trei mașini
Știri România 15:35
Trafic blocat pe Autostrada A4, spre Valu lui Traian, după un accident în lanț cu trei mașini
Parteneri
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Adevarul.ro
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Lovitură în instanță pentru Mirabela Grădinaru. ONG-ul partenerei de viață a lui Nicușor Dan, obligat să plătească datoriile achitate de alții
Fanatik.ro
Lovitură în instanță pentru Mirabela Grădinaru. ONG-ul partenerei de viață a lui Nicușor Dan, obligat să plătească datoriile achitate de alții
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Ce dietă urmează Alina Chivulescu pentru a se menține în formă la 50 de ani: „Știu că am un buget caloric pe care, dacă-l depășesc…”
Elle.ro
Ce dietă urmează Alina Chivulescu pentru a se menține în formă la 50 de ani: „Știu că am un buget caloric pe care, dacă-l depășesc…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Mesajul lui Cabral la sfârșit de an. Prin ce a trecut în 2025: „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum…”
Stiri Mondene 15:35
Mesajul lui Cabral la sfârșit de an. Prin ce a trecut în 2025: „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum…”
„Iubire cu parfum de lavandă”, sezonul 3, ajunge la final vineri. Ce se va întâmpla în ultimul episod și când va reveni serialul la Antena 1
Stiri Mondene 14:31
„Iubire cu parfum de lavandă”, sezonul 3, ajunge la final vineri. Ce se va întâmpla în ultimul episod și când va reveni serialul la Antena 1
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Reacţia unui olandez când intră în cămara socrului român: "Nu este o pivniţă obişnuită cum avem în Occident"
ObservatorNews.ro
Reacţia unui olandez când intră în cămara socrului român: "Nu este o pivniţă obişnuită cum avem în Occident"
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.ro
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax.ro
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Politică 30 dec.
Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental