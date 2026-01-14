O lovitură directă pentru Stellantis

Deși BYD nu menționează explicit grupul Stellantis, referința la motoarele 1.2 PureTech este evidentă. Denumirea „Purification” și detaliile tehnice fac aluzie la aceste motoare, care au fost utilizate pe scară largă de fostul PSA și, ulterior, de Stellantis.

Problemele tehnice ale acestor motoare au generat campanii de rechemare masive, nemulțumiri în rândul clienților și costuri mari de reparații.

Defectul tehnic al curelei de distribuție

Motoarele PureTech au fost concepute cu o soluție inovatoare: cureaua de distribuție funcționează în contact direct cu uleiul motor, pentru a reduce frecarea și zgomotul.

Cu toate acestea, vapori de benzină infiltrați în ulei afectează cureaua, mai ales în condiții urbane și în trasee scurte. Deteriorarea curelei poate bloca pompa de ulei, ceea ce compromite lubrifierea motorului.

Reacția Stellantis

Stellantis a luat măsuri pentru remedierea acestor probleme, inclusiv modificarea generațiilor ulterioare ale motoarelor PureTech. Totuși, inițiativa BYD scoate în evidență aceste defecte într-un mod neconvențional, ceea ce subliniază competiția acerbă din industria auto.

„Operațiunea Purification” – o campanie agresivă

Prin sloganul „Cureaua ta se comportă ciudat?”, BYD atrage atenția asupra problemelor tehnice și oferă o soluție concretă.

Campania elimină barierele financiare, oferind bonusuri generoase fără limite de venit sau proceduri complicate, pentru cei care aleg să treacă la modelele BYD.

Această inițiativă vizează nu doar mobilitatea sustenabilă, ci și reducerea costurilor de întreținere asociate motoarelor termice.

BYD promovează gama sa de modele hibride, cum ar fi Seal U, Atto 2 și Seal 6, care combină tehnologia electrică cu funcționalitatea hibridă și accesibilitatea motoarelor termice. Aceste vehicule oferă un confort sporit și reduc impactul asupra mediului.

Partener strategic pentru Italia

Campania BYD, remarcată de Il Sole 24 și Motori Online, subliniază angajamentul companiei față de tranziția ecologică.

Prin „Operațiunea Purification”, BYD sprijină obiectivele Green Deal-ului european și demonstrează că mobilitatea poate deveni un instrument de protejare a planetei, fără compromisuri în privința confortului sau fiabilității.

