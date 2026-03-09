Ce face un taur să valoreze o avere?

Herb Duddy a căutat acest exemplar perfect în statele Victoria și Australia de Sud, dorind să îmbunătățească genetica efectivelor de la ferma sa, dedicată creșterii bovinelor de înaltă calitate.

„Când nu am găsit alți tauri care să mă mulțumească, am decis să achiziționez acest taur”, a explicat el.

„Nu mă așteptam să plătesc o sumă atât de mare, dar exemplarele bune sunt foarte, foarte greu de găsit”, a mai adăugat Duddy.

Taurul a fost descris de cumpărător drept „complet”, adică un animal care îndeplinește toate criteriile necesare.

„Conformația sa, osatura, temperamentul foarte bun, pielea și blana frumoasă, dezvoltarea armonioasă… avea date destul de bune, de care avem nevoie la fermă”, a adăugat Duddy.

O achiziție riscantă, dar promițătoare

Deși nu este pentru prima dată când investește sume mari în achiziționarea unui taur – în 2022 a plătit 140.000 de dolari pentru un alt exemplar -, aceasta este cea mai mare sumă cheltuită până acum. Cu toate acestea, fermierul este încrezător că investiția sa va da roade pe termen lung.

„Este mereu stresant, dar iei decizia pe moment, rămâi cu ea și nu te uiți înapoi”, a spus el. „În acest caz, sunt sigur că am făcut alegerea corectă”.

Ca orice investiție, achiziționarea unui taur de valoare implică și riscuri. Deși astfel de animale sunt, de obicei, asigurate împotriva accidentelor, infertilității sau decesului, prețul ridicat al lui Velocity V42 a făcut ca polița de asigurare să nu acopere întreaga sumă.

„Companiile de asigurări nu l-ar fi asigurat la valoarea sa completă”, a explicat Duddy. „Toate companiile au o limită maximă de 150.000 de dolari, așa că taurul este asigurat pentru această sumă”.

Interes internațional pentru genetica taurului

Cererea pentru materialul seminal al acestui taur a fost deja considerabilă, inclusiv din partea companiilor de reproducere din străinătate. Industria materialului seminal bovin este extrem de profitabilă, mulți fermieri fiind dispuși să plătească sume importante pentru acces la o genetică de calitate.

Prețul de 235.000 de dolari a depășit recordul anterior din stat, stabilit în 2017, cu 150.000 de dolari. Laryn Gogel, manager la Elders, compania care a organizat licitația, a subliniat că acest taur era un exemplar deosebit.

„Este genul de taur pe care l-ai putea aduce în sufragerie fără să spargă porțelanurile”, a spus el pentru ABC.

Gogel a explicat că nivelul ridicat al competiției pentru acest animal se datorează calităților remarcabile ale acestuia.

„A atras multă atenție înainte de licitație. Săptămâna trecută, în timpul Beef Week, mulți oameni l-au văzut. Crescătorii comerciali l-au marcat în catalog, iar în final am avut cereri și din partea unor ferme de elită, ceea ce a dus la rezultatul pe care l-am văzut vineri”, a mai explicat Gogel.

Acest succes reprezintă un semn pozitiv pentru industria animalelor din Australia de Sud, care în trecut a fost adesea umbrită de alte regiuni.

„Probabil că am fost puțin uitați în Australia de Sud, în timp ce statele estice par mereu să stabilească recordurile”, a adăugat Gogel.

„Este foarte bine pentru Australia de Sud să vedem astfel de prețuri mari și să atragem atenția”, a mai spus el.

O victorie pentru crescătoria locală

Granite Ridge Angus Stud, ferma din care provine taurul Angus vânzut la preț record, se află în sud-estul Australiei de Sud, lângă Kingston. Proprietarul Scott Finlay a declarat că interesul pentru Velocity V42 l-a uimit.

„Era un taur extraordinar”, a spus el.

Genetica taurului a fost deja folosită pentru a îmbunătăți efectivele fermei înainte de vânzare, iar suma obținută la licitație reprezintă un sprijin crucial pentru afacerea familiei.

„Încrederea cumpărătorilor și ratele mari de achiziție din ultimele săptămâni au fost minunate”, a adăugat Finlay. „Este foarte bine să vedem că există din nou încredere în ceea ce facem”.

