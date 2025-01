Imaginile care circulă pe rețelele sociale arată cartiere întregi scufundate sub apă. Au existat situații când bărbații au format lanțuri umane pentru a salva copiii prinși în inundațiile din cartierul Al-Awali, la sud-est de Mecca.

În alt caz, un bărbat a sărit în ajutorul unui livrator răsturnat de pe bicicletă și care se străduia să se ridice. Mai multe mașini, inclusiv un autobuz turistic, au fost abandonate chiar în mijlocul unui drum, în timp ce viiturile au apărut pe neașteptate. Zeci de copaci au fost măturați de apa năprasnică.

Zone din Arabia Saudită, inclusiv Mecca și Madinah, care atrag anual milioane de pelerini pentru Hajj, au fost lovite de o ploaie teribilă. De la primele ore ale dimineții, ploaia s-a intensificat.

Severe flooding in #Mecca in Saudi Arabia today…. #ClimateChange The flow of water has caused significant damage to the local residents; this is simply terrifying. Things are getting worse day by day.

Alte regiuni, inclusiv Riad, Mecca, Al-Baha și Tabuk, se pregătesc pentru impactul vremii severe, a informat presa locală. Centrul Național de Meteorologie (NMC) a anunțat ploi moderate până la abundente și furtuni pe parcursul săptămânii.

heavy rainfall in recent hours has caused massive flooding in some regions of the Arabian Peninsula. In the province of #Mecca and particularly in #Jeddah, populations are facing worrying increases in rainwater.