Cel mai vizionat film în cinematografele românești, în 2018

Topul 10 al celor mai vizionate şi profitabile filme care au rulat în România este dominat de super-producţii. Eroii fantastici conduc clasamentul în care mai apar un film biografic, o animaţie şi un thriller erotic, scrie News.ro.

Lungmetrajul „Venom', din distribuţia căruia mai fac parte Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate şi Riz Ahmed, a fost lansat în cinematografele româneşti pe 5 octombrie. Deși în weekend-ul de debut filmul a încasat doar 2,5 milioane de lei, clasându-se din acest punct de vedere pe locul al patrulea, în cele 12 săptămâni în care a rulat pe marile ecrane a fost vizionat de aproape 425.000 de spectatori şi a generat încasări de peste 10 milioane de lei, potrivit cifrelor oferite de Cinemagia, prezentate de News.ro.

„Răzbunătorii: Războiul Infinitului/ Avengers: Infinity War', de Joe şi Anthony Russo, a avut, în weekendul de debut, încasări de 3,19 milioane de lei. Lansat pe 27 aprilie, filmul – cu Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch şi Mark Ruffalo în distribuţie – a rulat timp de 12 săptămâni şi a avut încasări totale de aproape 10 milioane de lei.

Un alt film cu supereroi domină clasamentul. „Aquaman', de James Wan, a fost lansat în urmă cu două weekenduri și îl are pe Jason Momoa în rol principal. A avut un debut bun, cu 3,01 milioane de lei încasări, menținându-se pe primul loc în box office-ul românesc. În total, lungmetrajul a generat încasări de aproape 7,75 de milioane de lei şi a fost vizionat de 347.890 de spectatori.

Pelicula „Bohemian Rhapsody', regizată de Bryan Singer, a fost lansată pe 2 noiembrie. În cele nouă săptămâni de la debut, filmul despre Freddie Mercury şi ascensiunea trupei Queen a fost vizionat de 364.369 de spectatori şi a generat încasări de peste 7,6 milioane de lei.

Filmul biografic este urmat de un alt film cu supereroi. „Pantera neagră/ Black Panther', de Ryan Coogler, cu Chadwick Boseman în rol principal, a debutat în cinematografele româneşti pe 16 februarie, iar în 12 săptămâni a generat încasări totale de aproape 7,6 milioane de lei.

Filmul „Cincizeci de umbre descătuşate/ Fifty Shades Freed', de James Foley, al treilea şi ultimul din seria erotică, a fost lansat pe 9 februarie, iar în primul weekend a generat încasări de 3 milioane de lei. În cele zece săptămâni pe marile ecrane româneşti, încasările lui au fost de aproape 7,3 milioane de lei. Numărul spectatorilor a depășit puțin 373.000.

Pe locul al şaptelea în topul românesc general al anului s-a clasat „Deadpool 2', cu Ryan Reynolds în rol principal. Filmul regizat de David Leitch, a avut premiera pe 18 mai şi a rulat timp de 17 săptămâni în care a fost vizionat de 348.401 spectatori, generând încasări de aproape 7,1 milioane de lei.

Singura animaţie din top 10 este „Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă/ Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation'. Ea a avut premiera pe 13 iulie şi a rulat timp de 23 de săptămâni, în care a fost vizionată de aproape 363.000 de spectatori. Încasările se ridică la puțin peste 7 milioane de lei.

Filmul horror „Călugăriţa: Misterul de la mănăstire/ The Nun', filmat în România, s-a clasat pe locul al nouălea în top. Lansat pe 7 septembrie, lungmetrajul regizat de Corin Hardy a rulat 12 săptămâni și a fost vizionat de peste 303.000 de spectatori. A generat încasări de aproape 6,1 milioane de lei.

Locul al zecelea a fost ocupat de filmul de acţiune „Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible – Fallout', al şaselea al francizei, lansat pe 3 august, cu Tom Cruise în rol principal. A rulat în cinematografe 13 săptămâni, fiind vizionat de peste 239.000 de spectatori. A avut încasări de peste 5,37 de milioane de lei.

Mult în afara topului 10 s-au clasat filme premiate cu Oscar, cu Globuri de Aur și premii BAFTA, precum „Forma apei/ The Shape of Water', de Guillermo del Toro, „Trei panouri în afara oraşului Ebbing, Missouri/ Three Billboards outside Ebbing, Missouri', de Martin McDonagh, şi „O afacere de familie/ Shoplifters', de Hirokazu Kore-eda.

Filmul lui Del Toro, premiat la Veneţia în 2017 şi recompensat, între altele, cu patru premii Oscar în 2018, a fost vizionat de 52.904 spectatori şi a generat încasări de 1.054.825 de lei, clasându-se pe locul 71.

„Trei panouri în afara oraşului Ebbing, Missouri', premiat cu Globuri de Aur, BAFTA şi Oscaruri pentru interpretare, a fost vizionat de 17.242 de spectatori şi a generat încasări de 348.090 de lei. El s-a clasat pe locul 107.

Marele câştigător al Festivalului de Film de la Cannes din 2018, „Shoplifters', a fost vizionat de doar 3.446 de spectatori şi a generat încasări de 42.453 de lei, clasându-se în clasamentul general pe locul 154.

