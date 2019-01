„Anul 2018 a fost unul complicat dar grozav. Nu a mai existat o administrație care să facă mai multe lucruri decât a făcut administrația Trump în primii doi ani de conducere”, a spus Donald Trump la începutul discursului său.

În dimineața de Anul Nou, președintele SUA a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare. De data aceasta, le spune celor care îl critică să se calmeze și să se bucure de drum.

„Un An Nou fericit tuturor, inclusiv haterilor și presei care publică știri false! 2019 va fi unul fantastic pentru cei care nu suferă de sindromul alienării lui Trump. Calmați-vă și bucurați-vă de drum, lucruri grozave se întâmplă pentru țara noastră”, a scris Donald Trump pe Twitter.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ianuarie 2019