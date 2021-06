Explozia a avut loc în jurul orei 6:30, ora locală, în districtul Zhangwan din orașul Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autorităților locale.

Autoritățile au salvat mai mult de 100 de persoane de sub dărâmături, inclusiv 37 de persoane cu răni grave, potrivit presei de stat CCTV, care citează oficialii locali.

At least 11 killed after a massive gas explosion in Shiyan, Hubei Province. @StephenMcDonell @SportswaveAndre pic.twitter.com/82h3qpJJbz