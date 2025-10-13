Impactul asupra infrastructurii energetice

Conform SBU, „Dronele au lovit cel puțin cinci tancuri. Un incendiu de amploare este înregistrat pe teritoriul depozitului de petrol”. Locuitorii au raportat că flăcările erau vizibile din mai multe zone ale orașului.

Atacul a avut loc în jurul miezului nopții și reprezintă a doua lovitură asupra acestei instalații într-o săptămână, după cel din 6 octombrie, conform canalului Telegram Crimean Wind.

Sursa SBU a menționat că două substații electrice, una în Feodosia și alta în Simferopol, au fost de asemenea afectate. Aceasta a adăugat: „SBU continuă să reducă sistematic capacitatea militară, logistică și economică a inamicului de a purta război împotriva Ucrainei”.

Reacția autorităților ruse

Ministerul rus al Apărării a raportat interceptarea a 103 drone ucrainene în timpul nopții, dintre care 40 deasupra Crimeei. Guvernatorul instalat de Rusia în Crimeea, Sergei Aksyonov, a declarat că serviciile de urgență au intervenit și nu au fost raportate victime.

Situat la aproximativ 250 km de teritoriul controlat de Ucraina, depozitul din Feodosia este crucial pentru aprovizionarea forțelor ruse. Cu o capacitate de până la 250.000 de tone de combustibil, acesta reprezintă o țintă strategică pentru forțele ucrainene.

Ukrainian drones have targeted the Feodosia naval oil terminal and several power substations across Russian-occupied Crimea — Kyiv Post sources



At least five fuel tanks at the Feodosia oil facility were struck, sparking a large fire. The Kafa substation — part of Russias energy… pic.twitter.com/3fI53S1N1N — KyivPost (@KyivPost) October 13, 2025

Potrivit comandantului suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, capacitatea de procesare a petrolului din Rusia a scăzut cu 21% ca urmare a atacurilor ucrainene. Acest lucru a dus la penurii de benzină în mai multe regiuni rusești, forțând Moscova să-și mărească importurile de combustibil.

