Ţara din Asia de Sud-Est, 52.000.000 de locuitori, este scena unor ample proteste de stradă după puciul de la 1 februarie, în urma căruia armata a preluat puterea, arestându-i pe liderul de facto Aung San Suu Kyi şi pe preşedintele Win Myint.

Pe 26 februarie, noul şef al comisiei electorale din Myanmar, numit de junta militară, a declarat invalid rezultatul alegerilor generale din noiembrie, câştigate de partidul lui Aung San Suu Kyi.

Sâmbătă, 27 februarie, ambasadorul Myanmarului la ONU, Kyaw Moe Tun, a fost demis, la o zi după ce oficialul de stat a cerut intervenția „prin orice mijloace posibile” pentru a reveni la starea de dinaintea loviturii de stat a armatei.



În acest context, protestele manifestanțiilor pro-democrație s-au intensificat. Duminică, poliția a făcut uz de gaze lacrimogene, grenade și tunuri cu apă, încercând să disperseze demonstranții și să spargă barajele lor. În cele din urmă au deschis focul.

Cel puțin patru civili au fost uciși, iar peste 20 de manifestanți au fost răniți. Proteste au fost înregistrate în Dawei, Yangon, Mandalay şi Lashio.

Pictures: In Mandalay, at least 6 people sustained injuries from gunshots. Here are the protest scenes in Mandalay, the second biggest city of Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #2021uprising #myanmarcrackdown pic.twitter.com/rpvHpeMa8Q — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

Soldiers and police indiscriminately opened fired on the protesters in the town of Dawei in southern Myanmar. #2021uprising #myanmarcrackdown pic.twitter.com/vV3k8g7PVE — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

Înregistrări publicate pe rețelele sociale arată protestatarii cărând trupurile pline de sânge ale unor manifestanți. Agențiile de presă prezintă imagini cu persoane rănite, cărora le este acordat primul ajutor.

Fotografii: EPA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7





Citeşte şi:

23 de arestări și cel puțin trei polițiști răniți, la Dublin, după o manifestație împotriva măsurilor anti-Covid

Noi informații despre starea fetiței de 2 ani de la Iași, cu arsuri grave, după ce s-a opărit cu ciorbă. Medicii dezbat dacă să o transfere la București

Un pacient de 80 de ani a murit după ce a căzut de la etajul cinci al Spitalului Judeţean din Constanța

PARTENERI - GSP.RO Ilie Năstase i-a oferit soției un cadou de 250.000 € și toată lumea a crezut că cei doi s-au împăcat. Gestul uluitor făcut acum de Ioana

Playtech.ro ȘOC! Câți bani cere Laurette pentru o partidă de sex: 'Am mai înșelat'

Observatornews.ro Lică a murit nevinovat, într-un Volkswagen condus de prietenul vitezoman. Mașina a intrat cu peste 100 km/oră în stâlp

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2021. Vărsătorii sunt în pană de idei, le e greu să aleagă ceva anume din ce-și doresc

Știrileprotv.ro Ce înseamnă starea de somnolență de după masă? Pericolul care se ascunde în spatele acestei stări

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Dacă nu ai economii care să-ți acopere un an, e bine să fii prudent. Află tot ce trebuie să știi despre economisire (Publicitate)