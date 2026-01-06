UE vrea ca niciun acord de pace să nu poată însemna o capitulare a Ucrainei

Garanțiile de securitate pe care țările, în principal europene, din coaliție intenționează să le ofere cu sprijinul american după o ipotetică încetare a ostilităților sunt „cheia pentru ca niciun acord de pace să nu poată însemna o capitulare a Ucrainei și niciun acord de pace să nu poată însemna o nouă amenințare pentru Ucraina” din partea Rusiei, a asigurat el în cadrul unei conferințe de presă.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron. Foto: Hepta.

Foarte puține state iau în calcul să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina

Potrivit BBC, doar Franța și Marea Britanie iau în considerare trimiterea de trupe în Ucraina pentru a-i asigura securitate și suveranitatea în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Premierul britanic a declarat că există p declarație de intenție privind desfășurarea de forțe în Ucraina „în cazul unui acord de pace”.

„Aceasta este o parte esențială a angajamentului nostru ferm de a susține Ucraina pe termen lung”, afirmă Starmer.

„Aceasta deschide calea către un cadru juridic în baza căruia forțele britanice, franceze și ale partenerilor ar putea opera pe teritoriul Ucrainei, asigurând securitatea spațiului aerian și maritim al Ucrainei și regenerând forțele armate ale Ucrainei pentru viitor.”

Pe lângă planurile de creare a unei celule de coordonare, după încetarea focului, Marea Britanie și Franța vor înființa „centre militare” în toată Ucraina pentru a permite desfășurarea și construirea de facilități protejate pentru arme și echipamente militare, în vederea sprijinirii nevoilor defensive ale Ucrainei.”

România nu va trimite trupe în Ucraina

România nu ia în calcul trimiterea de trupe, ci va oferi ajutor logistic și va ajuta la pregătirea soldaților ucraineni pe teritoriul țării noastre, iar Turcia și Bulgaria se vor ocupa de deminarea Mării Negre.

Soldați germani într-un poligon Foto: Profimedia

Trupele germane ar putea participa la forța multinațională, dar în afara Ucrainei

Trupele germane ar putea participa la forța multinațională, odată ce se va ajunge la un acord de încetare a focului cu Rusia, dar într-o țară membră NATO, vecină cu Ucraina, a declarat marți Friedrich Merz.

„Germania se va angaja pe plan politic, financiar și militar. Acest lucru poate include, de exemplu, trimiterea de forțe pentru Ucraina pe teritoriul vecin al NATO după un armistițiu”, a declarat cancelarul german, după reuniunea de la Paris a „Coaliției voluntarilor”.

Odată ce se va ajunge la un acord privind înființarea unei forțe internaționale „susținute” de mijloace militare americane, guvernul și parlamentul „vor decide asupra naturii și amplorii contribuției germane”, a declarat el, adăugând că, pentru moment, Berlinul „nu exclude nicio opțiune”.

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump Foto: Profimedia

Negocierile privind protocoalele de securitate „sunt în mare parte finalizate”, afirmă trimisul special al SUA

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, declară în cadrul conferinței de presă că președintele Donald Trump dorește pacea în Ucraina.„Suntem hotărâți, în numele său, să facem tot posibilul pentru a obține această pace”, afirmă el, citat de BBC.

Witkoff menționează progresele înregistrate la întâlnirile anterioare, inclusiv la Berlin și la stațiunea Mar-a-Lago a lui Trump din Florida: „Considerăm că am finalizat în mare parte protocoalele de securitate”.

„Dar considerăm, de asemenea, că suntem foarte aproape de a finaliza un acord de prosperitate la fel de solid precum orice alt acord încheiat vreodată de o țară care a ieșit dintr-un conflict similar.”, a declarat el.

Emisarul american Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a salutat reuniunea drept „un moment major”, subliniind că progresul de acum nu înseamnă pace, dar o face posibilă, cu condiția unor garanții reale de securitate pentru Ucraina.

Zelenski salută „documentele substanțiale” privind garanțiile de securitate, și „nu doar cuvintele”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marți elaborarea „documentelor substanțiale” privind garanțiile de securitate occidentale pentru Ucraina, la încheierea unei reuniuni la Paris a țărilor care susțin Kievul.

„Este important ca astăzi coaliția să dispună de documente substanțiale, și nu doar de cuvinte”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă, salutând „conținutul concret” care demonstrează determinarea de a „lucra pentru o securitate reală”.

știrea se actualizează

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE