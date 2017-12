Unul dintre cele mai așteptate clasamete, topul celor mai bune filme ale anului 2017, a fost publicat de cotidianul The New York Times.

Filmul cu unul din cele mai mari scoruri pe IMDB este prezen în primele locuri și în clasamentul propus de publicația The New York Times. Este vorba de „Dunkirk”, un film despre război regizat de Christopher Nolan.

Documentarul „Ex Libris: The New York Public Library”, a lui Frederick Wiseman a fost surpriza anului 2017. Dacă esti curios cum arată portret cultural şi social al unei instituţii adânc înrădăcinate în democraţie, trebuie să vezi acest documentar.

Tot la capitolul documentare, specialiștii de la The New York Times recomandă „Faces Places”, regizat ca una dintre cele mai mari regizoare în viaţă, Agnes Varda.

„The Florida Project” este un film care a fost primit bine de toți cei care l-au văzut. Povestea regizată de Sean Baker este una fascinantă.

Thriller-ul social „Get Out” semnat de către Jordan Peele a rămas favoritul criticii în festivalurile pe unde s-a perindat, începând cu cel de la Sundance, câştigând apoi susţinere în poll-ul anual de la Indie Wire.

„Lady Bird” este un film despre maturizare regizat de Greta Gerwig. Pelicula a avut succes la mai multe categorii, câştigând premiul pentru cea mai bună actriţă (Saoirse Ronan în rolul titular), dar şi titlul de cea mai bună actriţă în rol secundar pentru Laurie Metcalf.

„Phantom Thread” este caracterizat ca una dintre creaţiile „minunate” ale regizorului Paul Thomas Anderson. Filmul prezintă o poveste despre dragoste şi muncă, cu Daniel Day-Lewis şi Vicky Krieps, un eminent designer şi muza sa.

O superbă biografie a lui Emily Dickinson regizată de Terence Davies este filmul „A Quiet Passion„.

În top se află și „Wonder Woman”. Regizat de Patty Jenkins, „Wonder Woman” este unul dintre filmele la care nu poți să renunți odată ce ai început să te uiți.

Printre recomandările făcute pentru anul acesta de The New York Times se află și: “After the Storm”; “The Big Sick”; “Bombshell: The Hedy Lamarr Story”; “Call Me by Your Name”; “The Challenge”; “Dawson City: Frozen Time”; “The Death of Louis XIV”; “Escapes”; “Girls Trip”; “Good Time”; “The Happiest Day in the Life of Olli Maki”; “I Am Not Your Negro”; “Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special”.

