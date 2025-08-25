Capitala Thailandei, Bangkok, ocupă primul loc în clasament. Orașul este apreciat pentru costurile reduse de trai și calitatea vieții.

Potrivit sondajului Time Out, 84% dintre respondenți se declară fericiți că locuiesc aici, iar 71% consideră orașul prietenos cu bugetul.

Melbourne, Australia, se situează pe locul doi.

Considerat „capitala culturală” a Australiei, Melbourne impresionează prin viața artistică și diversitate. 96% dintre participanții la studiu au lăudat aceste aspecte, iar 91% descriu orașul ca fiind „bun” sau „extraordinar”.

Cape Town completează podiumul. Ocupând poziția a treia, orașul sud-african este apreciat pentru peisajele spectaculoase, mixul cultural și stilul de viață relaxat.

New York, este singurul oraș american în top. Metropola americană se află pe locul patru în clasament. Oferta culturală și viața de noapte sunt principalele atuuri, deși doar 46% dintre tineri îl consideră accesibil din punct de vedere financiar.

Topul este completat de orașe europene și asiatice. Copenhaga, Barcelona, Edinburgh, Ciudad de México, Londra și Shanghai încheie clasamentul celor mai bune zece orașe pentru Generația Z.

Aceste metropole s-au remarcat prin diversitate, oportunități și calitatea experienței urbane oferite tinerilor.

Generația Z este alcătuită din persoanele născute între anii 1997 și 2009. Acestea sunt cunoscute în mod colocvial sub numele de „zoomers”.

Sondajul Time Out, citat de CNBC, a evaluat orașele în funcție de criterii precum calitatea vieții, cultura, viața de noapte, scena culinară, accesibilitatea și nivelul de fericire al locuitorilor.

