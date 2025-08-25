Capitala Thailandei, Bangkok, ocupă primul loc în clasament. Orașul este apreciat pentru costurile reduse de trai și calitatea vieții. 

Potrivit sondajului Time Out, 84% dintre respondenți se declară fericiți că locuiesc aici, iar 71% consideră orașul prietenos cu bugetul.

Melbourne, Australia, se situează pe locul doi.

Considerat „capitala culturală” a Australiei, Melbourne impresionează prin viața artistică și diversitate. 96% dintre participanții la studiu au lăudat aceste aspecte, iar 91% descriu orașul ca fiind „bun” sau „extraordinar”.

Cape Town completează podiumul. Ocupând poziția a treia, orașul sud-african este apreciat pentru peisajele spectaculoase, mixul cultural și stilul de viață relaxat.

New York, este singurul oraș american în top. Metropola americană se află pe locul patru în clasament. Oferta culturală și viața de noapte sunt principalele atuuri, deși doar 46% dintre tineri îl consideră accesibil din punct de vedere financiar.

Topul este completat de orașe europene și asiatice. Copenhaga, Barcelona, Edinburgh, Ciudad de México, Londra și Shanghai încheie clasamentul celor mai bune zece orașe pentru Generația Z.

Aceste metropole s-au remarcat prin diversitate, oportunități și calitatea experienței urbane oferite tinerilor.

Recomandări
Generația Z este alcătuită din persoanele născute între anii 1997 și 2009. Acestea sunt cunoscute în mod colocvial sub numele de „zoomers”.

Sondajul Time Out, citat de CNBC, a evaluat orașele în funcție de criterii precum calitatea vieții, cultura, viața de noapte, scena culinară, accesibilitatea și nivelul de fericire al locuitorilor.

Horoscop 25-31 august 2025. Schimbare neașteptată pentru Tauri, Capricornii își schimbă perspectiva
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis..."
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco" la Craiova - Petrolul
Gigi Becali: „Să nu mai vii îmbrăcată așa, nu-mi place să fii decoltată". Replica Anamariei Prodan a surprins
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des". Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Amenzi uriașe pentru românii care construiesc în proprie curte fără autorizație: ajung până la 100.000 de lei
Știri România 08:13
Amenzi uriașe pentru românii care construiesc în proprie curte fără autorizație: ajung până la 100.000 de lei
Românii sunt europenii care plătesc cel mai mult pentru un kilogram de banane
Știri România 07:46
Românii sunt europenii care plătesc cel mai mult pentru un kilogram de banane
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Cu cine a păstrat legătura ispita Amelia după Insula Iubirii 2025: „M-am bucurat de toată experiența"
Stiri Mondene 08:48
Cu cine a păstrat legătura ispita Amelia după Insula Iubirii 2025: „M-am bucurat de toată experiența”
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Stiri Mondene 24 aug.
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Cum a fost surprinsă artista alături de fiul ei, Alexandru
„Nu am nici măcar o operație estetică!", spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Andreea Marin dezvăluie cum arată camera de cămin a fiicei sale la Universitatea Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e spațiul în care începe Violeta studiile în SUA
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai..."
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor..." ULTIMELE ei cuvinte
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Soția lui Florin, tânărul mort în vacanța din Thassos face primele declarații după moartea lui. Dezvăluirile sfâșieatoare ale Elizei: „Florin și-ar fi dorit..."
Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciucu, Băluță și Drulă - Sondaj CURS. Și PNL a prezentat un sondaj
Politică 24 aug.
Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciucu, Băluță și Drulă – Sondaj CURS. Și PNL a prezentat un sondaj
Bilanțul USR, după două luni de guvernare cu PSD, PNL și UDMR. Ce au făcut Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Radu Miruţă
Politică 24 aug.
Bilanțul USR, după două luni de guvernare cu PSD, PNL și UDMR. Ce au făcut Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Radu Miruţă
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Prima condamnare după protestele "Turul 2 înapoi". Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
