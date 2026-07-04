Evoluția generală a fost influențată decisiv de Amazon Development Center, companie care generează aproape jumătate din cifra de afaceri a topului și concentrează peste jumătate dintre angajați. Scăderea afacerilor și a personalului la liderul clasamentului a mascat creșterile înregistrate de majoritatea celorlalte firme.

În total, opt dintre cele zece companii și-au majorat cifra de afaceri, iar nouă au raportat profituri mai mari decât în 2024. SCC Services România și-a crescut simultan veniturile, profitul și numărul de angajați, în timp ce Centric IT Solutions a trecut de la pierdere la cel mai mare profit din clasament, în ciuda reducerii afacerilor și a personalului.

Focality s-a remarcat prin una dintre cele mai puternice creșteri ale veniturilor și cea mai ridicată productivitate pe angajat, obținând rezultate mai bune cu o echipă mai mică. Modular Services și Red Point Software Solutions au crescut atât financiar, cât și ca număr de angajați, iar Nuvei Services România a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere a cifrei de afaceri. Levi9 a fost singura companie din top cu venituri în creștere și profit în scădere.

Clasamentul este dominat de capitalul străin: opt dintre cele zece companii sunt controlate integral din afara României. Singurele firme cu capital românesc din top sunt Focality și Red Point Software Solutions.

Cele două companii românești au avut o evoluție peste media clasamentului, crescând atât cifra de afaceri, cât și profitul. În plus, au ocupat primele două locuri după productivitatea pe angajat, Focality depășind 3,2 milioane de lei pe salariat, iar Red Point Software Solutions ajungând la peste 731.000 de lei.

Focality și Red Point Software Solutions au urmat însă strategii diferite de dezvoltare. Focality și-a îmbunătățit rezultatele cu un număr mai mic de angajați, în timp ce Red Point și-a mărit efectivul mediu de personal cu peste un sfert, cel mai rapid ritm din Top 10.

Primele zece poziții ale clasamentului sunt ocupate, în ordine, de Amazon Development Center, SCC Services România, Focality, Signant Health, Centric IT Solutions România, Basware, Modular Services, Levi9 Global Sourcing Balkan, Nuvei Services România și Red Point Software Solutions, mai scrie ziaruldeiasi.ro.