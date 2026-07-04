Evoluția generală a fost influențată decisiv de Amazon Development Center, companie care generează aproape jumătate din cifra de afaceri a topului și concentrează peste jumătate dintre angajați. Scăderea afacerilor și a personalului la liderul clasamentului a mascat creșterile înregistrate de majoritatea celorlalte firme.

În total, opt dintre cele zece companii și-au majorat cifra de afaceri, iar nouă au raportat profituri mai mari decât în 2024. SCC Services România și-a crescut simultan veniturile, profitul și numărul de angajați, în timp ce Centric IT Solutions a trecut de la pierdere la cel mai mare profit din clasament, în ciuda reducerii afacerilor și a personalului.

Focality s-a remarcat prin una dintre cele mai puternice creșteri ale veniturilor și cea mai ridicată productivitate pe angajat, obținând rezultate mai bune cu o echipă mai mică. Modular Services și Red Point Software Solutions au crescut atât financiar, cât și ca număr de angajați, iar Nuvei Services România a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere a cifrei de afaceri. Levi9 a fost singura companie din top cu venituri în creștere și profit în scădere.

Clasamentul este dominat de capitalul străin: opt dintre cele zece companii sunt controlate integral din afara României. Singurele firme cu capital românesc din top sunt Focality și Red Point Software Solutions.

Cele două companii românești au avut o evoluție peste media clasamentului, crescând atât cifra de afaceri, cât și profitul. În plus, au ocupat primele două locuri după productivitatea pe angajat, Focality depășind 3,2 milioane de lei pe salariat, iar Red Point Software Solutions ajungând la peste 731.000 de lei.

Focality și Red Point Software Solutions au urmat însă strategii diferite de dezvoltare. Focality și-a îmbunătățit rezultatele cu un număr mai mic de angajați, în timp ce Red Point și-a mărit efectivul mediu de personal cu peste un sfert, cel mai rapid ritm din Top 10.

Primele zece poziții ale clasamentului sunt ocupate, în ordine, de Amazon Development Center, SCC Services România, Focality, Signant Health, Centric IT Solutions România, Basware, Modular Services, Levi9 Global Sourcing Balkan, Nuvei Services România și Red Point Software Solutions, mai scrie ziaruldeiasi.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
A început furtuna » Cele mai tari meme-uri după penalty-urile hilare din Australia - Egipt
GSP.RO
A început furtuna » Cele mai tari meme-uri după penalty-urile hilare din Australia - Egipt
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
GSP.RO
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Parteneri
Dubla criză care amenință să prăbușească ROMATSA. Fostul șef al Aviației Civile explică ce se întâmplă cu avioanele care survolează România
Adevarul.ro
Dubla criză care amenință să prăbușească ROMATSA. Fostul șef al Aviației Civile explică ce se întâmplă cu avioanele care survolează România
Zero pentru Joao Paulo! Lovitura cruntă încasată de jucătorul FCSB tocmai la balul cu Argentina lui Messi
Fanatik.ro
Zero pentru Joao Paulo! Lovitura cruntă încasată de jucătorul FCSB tocmai la balul cu Argentina lui Messi
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Imagini emoționante cu Alexia Eram și bunicul ei. „Mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici”
Stiri Mondene 10:42
Imagini emoționante cu Alexia Eram și bunicul ei. „Mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici”
Ce le recomandă Ami fanilor pentru a avea o viață mai fericită și relaxată: „Am invitat mai multe colege”
Stiri Mondene 10:00
Ce le recomandă Ami fanilor pentru a avea o viață mai fericită și relaxată: „Am invitat mai multe colege”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
ObservatorNews.ro
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax.ro
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Redactia.ro
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile
KanalD.ro
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile

Politic

PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Parteneri
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
ZiaruldeIasi.ro
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
Fosta rivală a Simonei Halep, întâlnire unică la Wimbledon. Pe cine a văzut, de fapt, fosta tenismenă
Fanatik.ro
Fosta rivală a Simonei Halep, întâlnire unică la Wimbledon. Pe cine a văzut, de fapt, fosta tenismenă
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar