Domeniile cu cele mai multe locuri de muncă în 2026

Piața forței de muncă se află într-o transformare profundă în 2026. Începutul anului aduce de obicei un val de schimbări profesionale, amplificat de evaluări anuale, bonusuri mai mici decât așteptările și nevoia de aliniere între carieră și valorile personale.

„Prima săptămână din ianuarie este momentul în care realitatea se instalează. Oamenii se întorc la lucru cu claritatea că rolul lor actual nu se mai potrivește cu cine au devenit”, a declarat Meghan Houle, recrutor executiv și fondator al CONCÉ, potrivit publicației Forbes.

În urma unui raport pe baza anunțurilor de joburi din 2025, Monster, una dintre cele mai mari și mai vechi platforme globale de recrutare online, confirmă că cererea angajatorilor pentru anumite domenii rămâne puternică în 2026.

Platforma a stabilit patru sectoare cu cea mai mare creștere a oportunităților:

1. Servicii medicale și de sănătate mintală: Criza forței de muncă și îmbătrânirea populației continuă să alimenteze cererea pentru asistenți medicali, fizioterapeuți, paramedici, dentiști și nutriționiști. Sănătatea este considerată unul dintre motoarele de bază ale economiei.

2. Meserii calificate și servicii tehnice: Tehnicienii auto, electricienii, mecanicii și specialiștii în reparații se află la mare căutare, în special datorită investițiilor în infrastructură, a proiectelor de energie curată și a revenirii producției interne.

3. Transport, logistică și servicii esențiale: Profesiile care sprijină lanțurile de aprovizionare și intervențiile de urgență, precum specialiștii în logistică, profesioniști în lanțul de aprovizionare și șoferii de camioane, rămân critice pe măsură ce companiile își optimizează operațiunile.

4. Tehnologie și date: Chiar dacă sectorul tehnologic experimentează fluctuații, cererea pentru roluri practice, aliniate afacerilor, precum inginerii de date, specialiștii în securitate cibernetică și rolurile adiacente AI, rămâne constantă, mai ales în sănătate, finanțe și software de afaceri.

Impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă

Chris Graham, vicepreședinte executiv al National University din SUA, subliniază că tehnologia și securitatea cibernetică vor continua să crească datorită adoptării rapide a inteligenței artificiale (AI) și a inovației constante. Graham adaugă că, pe lângă AI și rolurile tehnice, există o cerere tot mai mare pentru lucrătorii din domeniul medical, unde lipsa de personal creează multe oportunități.

De asemenea, Ali Gohar, director de Resurse Umane la compania Software Finder, vede AI ca un strat operațional esențial în domenii precum HR și software-ul pentru sănătate. „Se creează o cerere masivă pentru roluri precum ingineri de indicații AI, formatori AI și specialiști în conformitate”, explică Gohar.

Experții subliniază că succesul în 2026 depinde de capacitatea de a conecta AI cu nevoile reale ale lumii. Ei susțin că, într-o economie axată pe AI, abilitățile umane vor deveni un factor diferențiator important.

Strategii pentru a obține locul de muncă dorit în 2026

Într-o piață a muncii tot mai competitivă, aplicarea pe platformele online nu mai garantează succesul. Specialiștii sfătuiesc candidații să își îndrepte atenția către domeniile unde cererea este ridicată.

Meghan Houle, recrutor executiv și fondator al CONCÉ, subliniază cât de importantă este o abordare strategică și oferă cinci sfaturi practice:

– Nu te baza doar pe platformele de joburi: utilizează-le, dar concentrează-te pe crearea de rețele și accesul la oportunități ascunse.

– Crește-ți vizibilitatea: participă la conversații relevante din industrie și arată-te ca un rezolvator de probleme.

– Construiește relații cu factorii de decizie: folosește grupuri de alumni, mentori și recomandări calde pentru a te conecta cu angajatorii.

– Spune o poveste orientată spre viitor: firmele sunt mai interesate de valoarea pe care o poți aduce decât de trecutul tău profesional.

– Tratează-ți cariera ca pe un brand: o poziționare clară și o comunicare consecventă îți deschid ușile potrivite.

