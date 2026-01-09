Unde este cea mai mare lipsă de personal

Contrar percepției larg răspândite, muncitorii străini nu mai sunt căutați doar pentru construcții sau restaurante, iar în 2026, încă 90.000 de lucrători străini ar putea veni să lucreze în România, după cum anunță Ministerul Muncii. Cererea este tot mai mare în transporturi, în special pentru șoferi de TIR, dar și în zona serviciilor private, în gospodării.

România începe să urmeze un model deja vizibil în state precum Italia, Spania sau Germania, unde munca în gospodării este susținută masiv de lucrători veniți din afara Uniunii Europene.

Oamenii „buni la toate”, cei mai căutați

Cele mai solicitate persoane sunt așa-numitele profile polivalente, descrise de jurnaliștii de la Ziare.com, citați de TVR Info, drept „buni la toate”. Este vorba despre bone, menajere, grădinari, șoferi de familie sau muncitori capabili să acopere mai multe sarcini zilnice.

Acești angajați locuiesc, de regulă, în casa angajatorului și se ocupă de activități diverse, de la îngrijirea copiilor și cumpărături, până la animale de companie sau mici reparații. Cererea vine în special din partea familiilor cu venituri mari, din marile orașe, dar și din localități mai mici. Potrivit specialiștilor în recrutare, nu zona geografică este decisivă, ci nevoia reală și capacitatea financiară.

În multe cazuri, costurile lunare depășesc 1.200-1.500 de euro, sumă care include salariul, cazarea și masa oferite angajatului.

Schimbare majoră de reguli, de la 1 ianuarie 2026

Până acum, o parte dintre acești lucrători erau încadrați într-o zonă legală ambiguă, sub titulatura de „asistenți personali”, fără limite clare ale atribuțiilor. Situația se schimbă însă radical în 2026. O nouă ordonanță de urgență, intrată în vigoare pe 31 decembrie 2025, redefinește strict asistența personală și o limitează exclusiv la îngrijirea persoanelor cu handicap, pe bază de atestare profesională. Practic, portița legală prin care erau aduși muncitorii polivalenți se închide.

Agențiile de recrutare avertizează că România riscă să piardă exact tipul de personal pentru care există cea mai mare cerere. Statul va decide ce meserii pot fi acoperite prin aducerea de muncitori din afara UE, o abordare care ridică semne de întrebare legate de flexibilitatea pieței muncii.

În lipsa unor ajustări rapide, deficitul de personal ar putea crește și mai mult, iar munca la negru ar putea reveni în forță, avertizează specialiștii.

