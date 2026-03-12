„Singura modalitate de a pune capăt acestui război – declanşat de regimul sionist şi de SUA – este recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”, a transmis Pezeshkian într-un mesaj publicat pe contul său de X.

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Irans commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Irans legitimate rights, payment of reparations, and firm int’l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026

Este pentru prima dată când un oficial de rang înalt al Republicii Islamice Iran prezintă condiţii specifice pentru încheierea războiului.

Războiul din Orientul Mijlociu se află în a 13-a zi, iar serviciile secrete americane estimează că regimul de la Teheran „nu este în pericol” de cădere și „își păstrează controlul asupra publicului iranian”.

