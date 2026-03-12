Israelul lansează o nouă serie de atacuri asupra unor ținte Hezbollah din Beirut
Armata israeliană a anunțat o nouă serie de atacuri asupra unor ținte Hezbollah din suburbia Dahiyeh, la sud de Beirut, un fief al grupării susținute de Iran. Potrivit France24, loviturile fac parte dintr-o „ofensivă de amploare” asupra infrastructurii Hezbollah.
„Forțele israeliene vor acționa curând cu mare forță împotriva instalațiilor, intereselor și capabilităților militare ale Hezbollah”, a transmis purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee pe platforma X. Declarația vine după ce armata a raportat lansări de rachete din partea Hezbollah către Israel în „ultimele ore”.
ONU a cerut doar Iranului să oprească atacurile
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat miercuri o rezoluție fermă împotriva Iranului, cerând „încetarea imediată” a atacurilor acestuia asupra țărilor din Golf și Iordania, fără a menționa acțiunile Israelului și ale Statelor Unite împotriva Republicii Islamice, relatează AFP.
Reprezentantul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a criticat decizia, acuzând SUA, care prezidează Consiliul de Securitate, de manipularea instituției. „Adoptarea de astăzi constituie un regres serios pentru credibilitatea Consiliului și lasă o pată de neșters asupra bilanțului său”, a declarat Iravani.
Rezoluția, inițiată de Bahrain și de alte state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar), împreună cu Iordania, a fost adoptată cu 13 voturi pentru și două abțineri – Rusia și China. Documentul a primit, de asemenea, sprijinul unei largi majorități a statelor membre ONU, cu 135 de voturi din 195.
Rezoluția condamnă „în cei mai fermi termeni” atacurile Iranului asupra statelor din Golf și cere oprirea imediată a acestora. În plus, textul denunță „orice acțiune sau amenințare” a Iranului de a „închide, împiedica sau interfera în orice mod cu navigația internațională în Strâmtoarea Ormuz”.
Cât a cheltuit SUA în prima săptămână de război
Donald Trump a declarat miercuri, în timpul unui miting din Hebron, Kentucky, că Statele Unite trebuie „să termine treaba” în Iran. „Nu vrem să plecăm înainte de vreme, nu-i așa? Trebuie să terminăm treaba, nu?”, a spus președintele american, citat de AFP. Anterior, într-un interviu telefonic pentru site-ul Axios, Trump a sugerat că operațiunile militare americane în Iran s-ar putea încheia curând, afirmând că „nu a mai rămas practic nimic de lovit” în țară.
Săptămâna de debut a războiului împotriva Iranului a costat Statele Unite peste 11,3 miliarde de dolari, potrivit unei informări a Pentagonului către congresmeni, conform unui raport New York Times, citat de AFP.
În cadrul unei ședințe cu ușile închise de marți, congresmenilor li s-a spus că cifra nu include numeroasele costuri asociate pregătirilor pentru atacuri, ceea ce ar putea duce la o creștere semnificativă a totalului final pentru prima săptămână.
Conform presei americane, oficialii din Apărare au informat anterior Congresul că, doar în primele două zile de lupte, au fost folosite muniții în valoare de aproximativ 5,6 miliarde de dolari, o rată de consum mult mai mare decât estimările publice anterioare.
Principalele știri ale zilei de MIERCURI:
- O nouă escaladare: SUA și Iranul se amenință reciproc cu lovirea porturilor din zona Strâmtorii Ormuz
- Rusia ajută Iranul mai mult decât se știa în lovirea obiectivelor militare americane din Golf
- Român stabilit în Dubai, mărturii în vreme de război: „Am văzut cum rachetele de apărare aeriană lovesc dronele iraniene”
- Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
- Sute de milioane de barili de petrol vor fi eliberate de Agenţia Internaţională a Energiei pentru a stabiliza piața afectată de războiul din Orientul Mijlociu
Libertatea a transmis LIVE TEXT evenimentele zilei de marți: Război în Iran, ziua 12. Israelul, atacat de Hezbollah cu 100 de rachete. Iranul amenință că va lovi ținte economice din Golf, inclusiv băncile
