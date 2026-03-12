Israelul lansează o nouă serie de atacuri asupra unor ținte Hezbollah din Beirut

00:10 - Acum 28 minute Israelul lansează o nouă serie de atacuri asupra unor ținte Hezbollah din Beirut Armata israeliană a anunțat o nouă serie de atacuri asupra unor ținte Hezbollah din suburbia Dahiyeh, la sud de Beirut, un fief al grupării susținute de Iran. Potrivit France24, loviturile fac parte dintr-o „ofensivă de amploare” asupra infrastructurii Hezbollah. „Forțele israeliene vor acționa curând cu mare forță împotriva instalațiilor, intereselor și capabilităților militare ale Hezbollah”, a transmis purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee pe platforma X. Declarația vine după ce armata a raportat lansări de rachete din partea Hezbollah către Israel în „ultimele ore”.

00:05 - Acum 33 minute ONU a cerut doar Iranului să oprească atacurile Consiliul de Securitate al ONU a adoptat miercuri o rezoluție fermă împotriva Iranului, cerând „încetarea imediată” a atacurilor acestuia asupra țărilor din Golf și Iordania, fără a menționa acțiunile Israelului și ale Statelor Unite împotriva Republicii Islamice, relatează AFP. Reprezentantul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a criticat decizia, acuzând SUA, care prezidează Consiliul de Securitate, de manipularea instituției. „Adoptarea de astăzi constituie un regres serios pentru credibilitatea Consiliului și lasă o pată de neșters asupra bilanțului său”, a declarat Iravani. Rezoluția, inițiată de Bahrain și de alte state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar), împreună cu Iordania, a fost adoptată cu 13 voturi pentru și două abțineri – Rusia și China. Documentul a primit, de asemenea, sprijinul unei largi majorități a statelor membre ONU, cu 135 de voturi din 195. Rezoluția condamnă „în cei mai fermi termeni” atacurile Iranului asupra statelor din Golf și cere oprirea imediată a acestora. În plus, textul denunță „orice acțiune sau amenințare” a Iranului de a „închide, împiedica sau interfera în orice mod cu navigația internațională în Strâmtoarea Ormuz”.

