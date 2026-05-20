Caruselul uriaș, instalat în parcul Bókay, a devenit subiectul unei anchete din partea autorităților, după ce s-a constatat că funcționează fără autorizația necesară din Ungaria.

Caruselul, care a fost utilizat pentru evenimentele de 1 Mai și urmează să fie folosit și de Ziua Copilului, se află în centrul unor acuzații de nereguli administrative și al unui conflict între operatorii de parcuri de distracții din zonă.

Un expert tehnic și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa certificării naționale, comparând situația cu circulația unei mașini fără inspecție tehnică periodică.

„Acest carusel nu are certificatul emis de autoritățile din Ungaria, ceea ce reprezintă o neregulă gravă, chiar dacă nu înseamnă neapărat că structura este nesigură“, a declarat Bakó István, expert în verificarea echipamentelor din parcurile de distracții.

Conform acestuia, ultima verificare tehnică a avut loc în 2024, însă certificatele necesare nu au fost reînnoite din cauza utilizării caruselului în alte țări, precum România.

Reprezentantul companiei care administrează caruselul respinge acuzațiile, susținând că toate documentele europene sunt în regulă și că problema este doar una de natură administrativă.

Dispunem de certificate valabile în România și Slovacia, recunoscute la nivelul Uniunii Europene. Procesul de autorizare în Ungaria este în curs, iar documentele oficiale vor sosi săptămâna viitoare. Siguranța pasagerilor este garantată de certificatele existente.

Cu toate acestea, autoritățile naționale de protecție a consumatorilor din Ungaria insistă că doar certificările emise în limba maghiară și aprobate de instituțiile locale sunt valide pentru utilizarea echipamentelor pe teritoriul țării.

În plus, o sursă din industrie a declarat că inițial fusese convenit un carusel cu 20 de cabine, dar, din motive tehnice, s-a instalat unul cu 24 de cabine, ceea ce a complicat și mai mult situația.

În spatele controversei se află și o competiție acerbă între operatorii de parcuri de distracții.

„Competiția a lansat o campanie de denigrare împotriva noastră, deoarece nu au putut îndeplini cerințele primăriei locale, cum ar fi plata cu cardul sau reduceri pentru locuitorii din sector. Acum încearcă să ne discrediteze și să atragă atenția autorităților asupra noastră”, a adăugat reprezentantul companiei.

În ceea ce privește reglementările de siguranță, caruselele trebuie să respecte standardele stricte prevăzute de legislația ungară, cum ar fi Ordonanța ITM 24/2020. Acestea includ obținerea unui certificat de conformitate, cunoscut sub numele de certificat TÜV, care garantează siguranța echipamentelor pentru utilizatori.

Până la finalizarea procesului de autorizare, caruselul din Bókay-kert continuă să funcționeze, iar ancheta autorităților este în desfășurare

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE